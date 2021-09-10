10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в конкурсній програмі “Горизонти” відбулася світова прем’єра фільму Олега Сенцова “Носоріг”. У рамках прем’єрних заходів команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів у Російській Федерації та в окупованому Криму. Вони закликали звільнити незаконно засуджених бранців Кремля та підняли плакати “Free Ukrainian Kremlin’s Hostages” і “#PrisonersVoice”.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота Prisoners Voice.

“Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував перебуваючи в кремлівських застінках. Коли роками знаходишся в темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу аби мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вигівський, Єсипенко, брати Абдулаєви, Куку, Мустафаєв, всіх зараз не назву, їх більше сотні, та ми боротимемось за ваше звільнення до самого моменту визволення”, — каже Сенцов.

Згідно з даними Центру Громадських Свобод, у Російській Федерації та окупованому Криму перебуває 127 незаконно ув’язнених громадян України. Після звільнення Олег Сенцов продовжує активну діяльність на підтримку та визволення політв’язнів.

“Це дивне відчуття, стояти тут з Олегом, у Венеції, на презентації його фільму. Ще нещодавно я так само виходив на його підтримку. Я — кримчанин, і це нестерпно дивитись скільки мешканців півострова нині потерпає від переслідувань Кремля”, — додає Євген Черніков, один із головних акторів фільму “Носоріг”.

“Носоріг” — це кримінальна драма Олега Сенцова про 90-ті в Україні. Стрічка розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Сюжет засновано на реальних подіях того часу.

Режисер почав працювати над фільмом у 2011 році, але був змушений припинити роботу через незаконне ув’язнення російськими спецслужбами. Стрічка створюється у копродукції України, Польщі та Німеччині за підтримки фонду Eurimages.

8 вересня в мережі з’явився перший трейлер нового фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”.