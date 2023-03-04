Команда кіберполіції з України увійшла в п’ятірку кращих за рішення щодо розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Щорічні змагання з програмування відбулися у Варшаві під егідою Північноатлантичного альянсу. Журі відзначило рішення українських поліціянтів щодо розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату як одне з кращих.

Цього року участь у NATO TIDE Hackathon 2023 взяли 32 команди – представники державних органів та приватного сектору країн-членів НАТО й України.

Серед запропонованих для вирішення тем кіберполіцейські обрали “Створення концепту та інструменту для вивчення дезінформації” і “Розробка концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату”.

За результатами розв’язання завдань правоохоронці розробили два концептуальних описи рішень та один робочий прототип програмного забезпечення.

Досягнення команди української кіберполіції були представлені журі та увійшли в п’ятірку кращих рішень за напрямом розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.

Довідково. NATO TIDE Hackathon – щорічне змагання, яке проводить командування НАТО з трансформації для пошуку інноваційних рішень та розв’язання проблем взаємосумісності альянсу. Він є частиною циклу подій, мета яких – покращити взаємосумісність НАТО та союзників через пошук інноваційних рішень та підходів