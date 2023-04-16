Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплинський, ймовірно, “повернувся на головну роль в Україні”.
Як зауважили у розвідці Сполученого Королівства, Теплинський, ймовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар’єра підтверджує розвиток сильної напруженості між угрупованнями в Генеральному штабі ЗС РФ щодо військового підходу Росії в Україні.
Також у розвідці наголосили, що роль Теплинського навряд чи обмежиться лише підрозділами повітряно-десантних військ. Він, ймовірно, буде сприяти укріпленню традиційної ролі корпусу як елітного війська.
Крім того, додається, що в останні дні сили російських ВДВ знову відіграють головну роль у битві за Бахмут і, ймовірно, почали застосовувати систему ТОС-1А “Солнцепек” із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.
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