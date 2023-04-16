До участі у повномасштабному вторгненні РФ в Україну повернувся генерал-полковник ЗС РФ, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський, який був звільнений з посади на початку року.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплинський, ймовірно, “повернувся на головну роль в Україні”.

Як зауважили у розвідці Сполученого Королівства, Теплинський, ймовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар’єра підтверджує розвиток сильної напруженості між угрупованнями в Генеральному штабі ЗС РФ щодо військового підходу Росії в Україні.

Також у розвідці наголосили, що роль Теплинського навряд чи обмежиться лише підрозділами повітряно-десантних військ. Він, ймовірно, буде сприяти укріпленню традиційної ролі корпусу як елітного війська.

Крім того, додається, що в останні дні сили російських ВДВ знову відіграють головну роль у битві за Бахмут і, ймовірно, почали застосовувати систему ТОС-1А “Солнцепек” із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.