Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 182070 (+520)
- танків ‒ 3657 (+4) од
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од
- артилерійських систем – 2795 (+10) од
- РСЗВ – 538 (+3) од
- засоби ППО ‒ 284 (+1) од
- літаків – 308 (+1) од
- гелікоптерів – 293 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од
- спеціальна техніка ‒ 326 (+2)
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.
- Для поповнення втрат у живій силі, у Російській Федерації поводять кампанію з підтримки мобілізації.
- Внаслідок російського ракетного удару по Слов’янську в Донецькій області 14 квітня пошкоджень зазначали понад 50 житлових будинків.