В Україні триває 417-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких - 520 за останню добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 182070 (+520)

танків ‒ 3657 (+4) од

бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од

артилерійських систем – 2795 (+10) од

РСЗВ – 538 (+3) од

засоби ППО ‒ 284 (+1) од

літаків – 308 (+1) од

гелікоптерів – 293 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од

спеціальна техніка ‒ 326 (+2)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.