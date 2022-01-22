Відповідну заяву опублікував речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.

Нагадаємо, що до міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, викликали амбасадорку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, у з в’язку з категоричною неприйнятністю висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма. 

У своєму Twitter він запевнив, що висловлювання, зроблені на конференції в Індії, зображають лише його особисту думку “на той час”, а не позицію Міноборони ФРН.

Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним”, — наголосив Шенбах.

Раніше він заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче “повагу на рівних”. Більш серйозна загроза, на думку Шенбаха, надходить з Китаю. За його словами, Індія та Німеччина потребують допомогу Росії для протистояння КНР.

Легко надати йому повагу, якої він бажає і якої він, ймовірно, заслуговує”, — зазначив він.