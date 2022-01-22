Відповідну заяву опублікував речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.
Нагадаємо, що до міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, викликали амбасадорку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, у з в’язку з категоричною неприйнятністю висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма.
У своєму Twitter він запевнив, що висловлювання, зроблені на конференції в Індії, зображають лише його особисту думку “на той час”, а не позицію Міноборони ФРН.
Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним”, — наголосив Шенбах.
Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy
— chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022
Раніше він заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче “повагу на рівних”. Більш серйозна загроза, на думку Шенбаха, надходить з Китаю. За його словами, Індія та Німеччина потребують допомогу Росії для протистояння КНР.
Легко надати йому повагу, якої він бажає і якої він, ймовірно, заслуговує”, — зазначив він.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не призведе до деескалації конфлікту”.