Командувач Військово-морським флотом Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяви, у якій піддав сумнівам повернення Україні окупованого Росією Криму, зокрема заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу".

Відповідну заяву опублікував речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.

Нагадаємо, що до міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, викликали амбасадорку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, у з в’язку з категоричною неприйнятністю висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма.

У своєму Twitter він запевнив, що висловлювання, зроблені на конференції в Індії, зображають лише його особисту думку “на той час”, а не позицію Міноборони ФРН.

Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним”, — наголосив Шенбах.

Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy — chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022

Раніше він заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче “повагу на рівних”. Більш серйозна загроза, на думку Шенбаха, надходить з Китаю. За його словами, Індія та Німеччина потребують допомогу Росії для протистояння КНР.