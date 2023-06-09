Командир 2-го батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук (позивний – "Сліп") розповів про успіхи свого батальйону в контрнаступальних діях під Бахмутом і про критичну нестачу західної зброї на складному напрямку.

“1800 метрів в довжину і 1200 – в глибину звільнено від ворога силами 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Вже вдруге за місяць ми прориваємо передній край чергової бригади противника і успішно просуваємось вперед. Цього разу 57, посиленої знедоленими бідолагами “шторм z”, – повідомив про успіхи свого батальйону Дмитро Кухарчук у Telegram.

“Сліп” наголосив, що його бійці продемонстрували високий рівень мотивації та професіоналізму – без передової західної зброї, яка проходить “повз” бригаду, що з січня боронить Бахмут, а з середини травня – здійснює ефективний контрнаступ.

Щодо проблем з озброєнням Дмитро Кухарчук поговорив з #Буквами:

“Вже місяць, як Третя штурмова від оборони перейшла до повноцінних контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку і показує результат. Результат, який вимагає не тільки виснажливих тренувань, бойової підготовки і злагодження, а який коштує людських життів. Проблема в тому, що все це здійснюється з обмеженою кількістю західного озброєння. Власне, інколи видається, що ми взагалі отримуємо все за остаточним принципом. Але ж результат показуємо.

І в мене в підрозділі, наприклад, ті, хто показує кращий результат – отримують додаткову мотивацію у вигляді додаткових засобів, щоб існувала здорова конкуренція. І це працює. І дуже хотілось би, щоб це працювало і на загальному рівні.

Я не працюю на стратегічному рівні і не знаю загального задуму, але уявіть, який би ми показували результат, якби замість напіврозвалених М113 нам давали новенькі Бредлі, в достатній кількості, і ті, які не потрібно ремонтувати на старті. Це, до речі, стосується і державних нагород, але то інша історія…“.