“1800 метрів в довжину і 1200 – в глибину звільнено від ворога силами 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Вже вдруге за місяць ми прориваємо передній край чергової бригади противника і успішно просуваємось вперед. Цього разу 57, посиленої знедоленими бідолагами “шторм z”, – повідомив про успіхи свого батальйону Дмитро Кухарчук у Telegram.
“Сліп” наголосив, що його бійці продемонстрували високий рівень мотивації та професіоналізму – без передової західної зброї, яка проходить “повз” бригаду, що з січня боронить Бахмут, а з середини травня – здійснює ефективний контрнаступ.
Щодо проблем з озброєнням Дмитро Кухарчук поговорив з #Буквами:
“Вже місяць, як Третя штурмова від оборони перейшла до повноцінних контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку і показує результат. Результат, який вимагає не тільки виснажливих тренувань, бойової підготовки і злагодження, а який коштує людських життів. Проблема в тому, що все це здійснюється з обмеженою кількістю західного озброєння. Власне, інколи видається, що ми взагалі отримуємо все за остаточним принципом. Але ж результат показуємо.
І в мене в підрозділі, наприклад, ті, хто показує кращий результат – отримують додаткову мотивацію у вигляді додаткових засобів, щоб існувала здорова конкуренція. І це працює. І дуже хотілось би, щоб це працювало і на загальному рівні.
Я не працюю на стратегічному рівні і не знаю загального задуму, але уявіть, який би ми показували результат, якби замість напіврозвалених М113 нам давали новенькі Бредлі, в достатній кількості, і ті, які не потрібно ремонтувати на старті. Це, до речі, стосується і державних нагород, але то інша історія…“.
- 20 травня штурмові групи 72 бригади ЗС РФ, посилені групами ПВК МО РФ “Шторм Z” намагалися поновити втрачене положення, але в результаті завдяки злагодженим діям і високій професійності 2 батальйону 3 ОШБр отримав 23 загиблих, 40 поранених. А український обмінний фонд здобув ще й трьох полонених.