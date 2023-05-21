російсько-українська війна
23:31 Глава ООН заявив, що необхідно реформувати Раду Безпеки
22:48 У Київській області відбувся благодійний аукціон, де збирали кошти для захисників «Азовсталі»
21:24 Росіяни обстріляли Харків та область: постраждав чоловік
20:38 Україна спершу може отримати кілька десятків літаків F-16 — Повітряні сили
19:59 Якщо запровадити більш жорсткий контроль за цінами на російські енергоносії, то постачання нафти не постраждає — МЕА
19:58 Те, що ми протримались 82 дні – це чудо – «азовець» Кирило «Кірт» Беркаль про готовність Маріуполя до оборони на початку повномасштабної війни
19:21 У Кишиневі відбувся найбільший в історії Молдови мітинг за європейську інтеграцію
18:07 Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що президентка Грузії стала «персоною нон ґрата» на їхніх літаках
17:36 У соцмережах обурилися, що Світлана Лобода виступить з благодійним концертом у Києві
17:15 Витік секретних даних Пентагону: Тейшейра міг передавати інформацію іноземцям
16:49 Це міф, що жінки втрачають інтерес до сексу у середньому віці та старші — нове дослідження
14:51 Могилевська звела будинок на Печерську попри заборону: через порушення будівельних норм дім може обвалитися
14:38 Українські військові взяли Бахмут у напівоточення — заступниця міністра оборони
14:01 Після поразки від Хейні Ломаченко планує повернутися в Україну та допомагати «своїй православній церкві»
14:00 Меган Фокс заявила, що має дисморфофобію — психічний розлад, пов’язаний зі сприйняттям свого тіла
13:21 Резніков анонсував «Рамштайн» наступного тижня: обговорюватимуть зміцнення системи ППО
13:16 Гілларі Клінтон заявила, що перемога Трампа на президентських виборах у 2024 році стане «кінцем України»
13:05 Гендиректор МАГАТЕ закликав РФ не використовувати ЗАЕС як військову базу
11:53 Україна збільшить експорт зерна завдяки розблокуванню портів Миколаєва — Міністр агрополітики
11:11 Родини втрачають шанс на правду, яка є важливою для нашої країни – підсумки зустрічі з міжнародними спільнотами щодо теракту в Оленівці
10:42 Instagram планує випустити застосунок, який конкуруватиме з Twitter
10:17 Ломаченко програв чемпіонський поєдинок Гейні рішенням суддів: команда боксера оскаржуватиме перемогу американця
10:02 Харківщина: росіяни обстріляли Куп‘янськ – пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Є жертва
09:31 Культурний обмін: 15 українських музейників вивчатимуть інституційний досвід Франції
08:39 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських армійців
07:41 21 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Подекуди гроза та короткочасний дощ: прогноз погоди на 21 травня

1730 метрів в довжину і 700 метрів в глибину за два дні без жодного загиблого – комбат 2-го батальйону 3-ої ОШБр Кухарчук

20 травня штурмові групи 72 бригади ЗС РФ, посилені групами ПВК МО РФ "Шторм Z" намагалися поновити втрачене положення, але в результаті завдяки злагодженим діям і високій професійності 2 батальйону ОШБр отримав 23 загиблих, 40 поранених. А український обмінний фонд здобув ще й 3 полонених.

Неділя, 21 травня 2023, 23:31
Підтримати

Командир 2 штурмового батальйону 3 Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук (позивний – “Сліп”) розповів #Буквам деталі операції.

Кухарчук присвятив цю тактичну перемогу побратимам і посестрам з “Азовсталі”, адже саме 20-го травня була річниця їхнього взяття в полон.

Дмитро констатує: знищити 23 росіян, поранити 40 і захопити трьох у полон без жодного загиблого з нашої сторони – це неабиякий професіоналізм:

Я завжди казав що воювати проти армії, яка переважає кількістю людського ресурсу і артилерії можна виключно професіоналізмом і технологічністю“.

Полонені підуть в обмінний фонд. Кухарчук опублікував відео розмови з ними, де було засвідчено гуманне ставлення українців до російських військовополонених.

Якби ж тільки до наших полонених ставлення було таким гуманним“, – додав він. 

 

Кухарчук розповів, що є ключовим в успіху його батальйону:

Ключовим у наших контрнаступальних успіхах є злагодження підрозділу і взаємодія з РВК і артилерією. І безумовно – мотивація.

Ми ще влітку минулого року, коли воювали на Запоріжжі – жартували, що в структурі ЗСУ зʼявляться мотиваційні підрозділи. Ми ще тоді зупинили  наступ армії і спробу створити оточення українського угрупування по лінії Велика Новосілка – Павлоград – Ізюм. 

З тих пір ми тільки зросли кількісно і якісно. На відміну від москалів, – наші люди для нас не мʼясо, а брати і сестри. Кожен боєць відчуває себе частиною родини. 

А ще гордість за те, що ти штурмовик. Моїм людям штурм приносить набагато більше задоволення, ніж сидіти в обороні. Розуміння того що ти звільняєш українські землі, пишеш історію, – тільки породжує ще більше бажання йти вперед“.

“Сліп” також констатував, що саме його 2 штурмовий батальйон минулого тижня розпочав контрнаступ, але при тому нарікнув на урізанні нагород і відсутності західного озброєння.

Ми почали контрнаступ в Україні, без додаткового західного озброєння, яке отримали деякі бригади на контрнаступ. 

Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність“. 

Та, переконаний Дмитро, головним для них є вклад в історичній перспективі.

“Головне – коли нас спитають через 50 років що ми робили під час Вітчизняної війни – не червоніти від сорому, а пишатися тим, що саме ми звільнили Україну.

1730 метрів в довжину і 700 метрів в глибину за два дні без жодного загиблого – це лише маленький показник того, що Україна може. І я заявляю про це так гучно лише з одною простою метою – рівняйтесь на нас, конкуруйте з нами, ставайте кращими за нас. Тільки так ми переможемо“.

  • У 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.
  • Командир 2 батальйону 3 ОШБр – батальйону Дмитро Кухарчук розповів про операцію на Бахмутському напрямку.
Теги: 2 батальйон 3 ОШБр, 3 ОШБр, війна, Дмитро Кухарчук, контрнаступ, російсько-українська війна, Сліп, Бахмут

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook