20 травня штурмові групи 72 бригади ЗС РФ, посилені групами ПВК МО РФ "Шторм Z" намагалися поновити втрачене положення, але в результаті завдяки злагодженим діям і високій професійності 2 батальйону ОШБр отримав 23 загиблих, 40 поранених. А український обмінний фонд здобув ще й 3 полонених.

Командир 2 штурмового батальйону 3 Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук (позивний – “Сліп”) розповів #Буквам деталі операції.

Кухарчук присвятив цю тактичну перемогу побратимам і посестрам з “Азовсталі”, адже саме 20-го травня була річниця їхнього взяття в полон.

Дмитро констатує: знищити 23 росіян, поранити 40 і захопити трьох у полон без жодного загиблого з нашої сторони – це неабиякий професіоналізм:

“Я завжди казав що воювати проти армії, яка переважає кількістю людського ресурсу і артилерії можна виключно професіоналізмом і технологічністю“.

Полонені підуть в обмінний фонд. Кухарчук опублікував відео розмови з ними, де було засвідчено гуманне ставлення українців до російських військовополонених.

“Якби ж тільки до наших полонених ставлення було таким гуманним“, – додав він.

Кухарчук розповів, що є ключовим в успіху його батальйону:

“Ключовим у наших контрнаступальних успіхах є злагодження підрозділу і взаємодія з РВК і артилерією. І безумовно – мотивація.

Ми ще влітку минулого року, коли воювали на Запоріжжі – жартували, що в структурі ЗСУ зʼявляться мотиваційні підрозділи. Ми ще тоді зупинили наступ армії і спробу створити оточення українського угрупування по лінії Велика Новосілка – Павлоград – Ізюм.

З тих пір ми тільки зросли кількісно і якісно. На відміну від москалів, – наші люди для нас не мʼясо, а брати і сестри. Кожен боєць відчуває себе частиною родини.

А ще гордість за те, що ти штурмовик. Моїм людям штурм приносить набагато більше задоволення, ніж сидіти в обороні. Розуміння того що ти звільняєш українські землі, пишеш історію, – тільки породжує ще більше бажання йти вперед“.

“Сліп” також констатував, що саме його 2 штурмовий батальйон минулого тижня розпочав контрнаступ, але при тому нарікнув на урізанні нагород і відсутності західного озброєння.

“Ми почали контрнаступ в Україні, без додаткового західного озброєння, яке отримали деякі бригади на контрнаступ.

Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність“.

Та, переконаний Дмитро, головним для них є вклад в історичній перспективі.

“Головне – коли нас спитають через 50 років що ми робили під час Вітчизняної війни – не червоніти від сорому, а пишатися тим, що саме ми звільнили Україну.

1730 метрів в довжину і 700 метрів в глибину за два дні без жодного загиблого – це лише маленький показник того, що Україна може. І я заявляю про це так гучно лише з одною простою метою – рівняйтесь на нас, конкуруйте з нами, ставайте кращими за нас. Тільки так ми переможемо“.