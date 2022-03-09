Про це пише американське інформаційне агентство Bloomberg.
Посилаючись на слова декількох дипломатів, в агентстві зазначають, що наразі Німеччина чинить найбільший спротив спробам відключити найбільший банк РФ “Сбербанк” від системи SWIFT.
У Bloomberg наголошують, що інші великі країни ЄС, зокрема й Італія, готові підтримати такий крок, якщо серед країн-членів буде єдина позиція. Високопосадовці ЄС також підтримують цей захід.
Окрім цього, ФРН висловила занепокоєння щодо запропонованої ідеї запровадитити обмеження на доступ російських суден у порти ЄС. За словами німецьких посадовців, це може завдати шкоди торгівлі товарами, на які санкції не поширюються.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігає Німеччину від додаткової історичної провини через тривале лобіювання інтересів РФ. Він нагадав, що стосовно Росії політику відкорегували, проте ціною цьому стали життя цивільних громадян та пошкоджені міста.
- Аналітики впевнені, що різке похолодання може зупинити російські наступи в Україні, оскільки солдати будуть змушені або покинути техніку, або сидіти в “40-тонних залізних морозильниках”.
- Наразі російські військові продовжують перешкоджати виїзду мирних мешканців з міста та не допускають довіз гуманітарного вантажу.
- Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна підтримає санкції проти РФ, яка розпочала війну в Україні, проте якщо йтиметься про запровадження обмежень проти російських нафти та газу – Болгарія буде проти.
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