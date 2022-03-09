Німеччина намагається перешкодити розширенню санкцій Європейського союзу проти РФ на "Сбербанк" та енергетичну галузь.

Про це пише американське інформаційне агентство Bloomberg.

Посилаючись на слова декількох дипломатів, в агентстві зазначають, що наразі Німеччина чинить найбільший спротив спробам відключити найбільший банк РФ “Сбербанк” від системи SWIFT.

У Bloomberg наголошують, що інші великі країни ЄС, зокрема й Італія, готові підтримати такий крок, якщо серед країн-членів буде єдина позиція. Високопосадовці ЄС також підтримують цей захід.

Окрім цього, ФРН висловила занепокоєння щодо запропонованої ідеї запровадитити обмеження на доступ російських суден у порти ЄС. За словами німецьких посадовців, це може завдати шкоди торгівлі товарами, на які санкції не поширюються.