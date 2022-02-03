Материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.

Про це повідомляє Financial Times.

Причиною такої реакції інвесторів стала публікація компанією своїх результатів за четвертий квартал минулого фінансового року, хоча продажі компанії виконали ринкові очікування та сягнули 33,7 млрд доларів.

При цьому компанія вперше в своїй історії прозвітувала про скорочення кількості денних активних користувачів з 1,93 млрд осіб до 1,929 млрд осіб.

За місяць цей показник зупинився на рівні 2,95 млрд осіб, що ставить під питання, яким буде майбутнє Meta.

На пізніх торгах акції компанії впали на понад 20%, що скоротило ринкову вартість Meta на 200 млрд доларів.

Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.