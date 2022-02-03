Про це повідомляє Financial Times.
Причиною такої реакції інвесторів стала публікація компанією своїх результатів за четвертий квартал минулого фінансового року, хоча продажі компанії виконали ринкові очікування та сягнули 33,7 млрд доларів.
При цьому компанія вперше в своїй історії прозвітувала про скорочення кількості денних активних користувачів з 1,93 млрд осіб до 1,929 млрд осіб.
На пізніх торгах акції компанії впали на понад 20%, що скоротило ринкову вартість Meta на 200 млрд доларів.
Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.
- Нагадаємо, Опитування Yahoo Finance визнало Facebook/Meta найгіршою компанією 2021 року у зв’язку з численними скандалами.
- Facebook запроваджує професійний режим для профілів, створивши можливість для творців скористатися перевагами додаткових інструментів монетизації. Новий режим також надає творцям доступ до функцій, які допомагають відстежувати зростання їх аудиторії, що раніше було доступне лише у Pages.
- Компанія Meta (раніше – Facebook) пропонує користувачам надсилати їм інтимні фото у разі побоювання щодо поширення таких світлин іншими користувачами без їх дозволу.