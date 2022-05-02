Про це йдеться в заяві компанії.

Фінська сторона розірвала постачання через значні затримки. Зокрема нині виконати проєкт неможливо. Війна посилила ризики для реалізації проєкту, а “Росатом” не зміг їх зменшити.

Генеральний директор Йоахіма Шпехта додав, що співробітники компанії відчують значний вплив від розірвання контракту. Також змін зазнають ланцюжки постачання та регіон Пюхяйокі.

Раніше у Fennovoima відмовились видати ліцензію побудованій “Росатомом” АЕС. При цьому рішення щодо будівництва залишалося за фінською сторону. Щодо можливого розірвання контракту повідомлялось ще 22 лютого до широкого нападу на Україну, але коли вже як півтора місяця існувала така загроза.