Про це повідомляє видання The Verge.

Відео випробувань опубліковано на YouTube-каналі SpaceX.

Starship SN5 (п’ятий серійний випробувальний апарат) піднявся приблизно на 150 метрів з полігону Бока-Чіка в Техасі, протримався близько 40 секунд і вертикально приземлився на той же майданчик.

Starship SN5 оснащений новим потужним ракетним двигуном під назвою Raptor (у фінальній версії таких буде шість).

Варто зазначити, що попередні чотири повнорозмірні прототипи вибухали і руйнувалися, не дійшовши до льотних тестів.

“(Політ на) Марс стає реальним”, – написав голова SpaceX Ілон Маск у Twitter, коментуючи випробування.

Starship – це пілотований космічний корабель нового покоління, що розробляється приватною американською компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Він зможе перевозити до 100 осіб, повідомляє Space.com.

Starship розрахований на виведення на низьку орбіту понад 100 тонн вантажу.

У рамках проекту Starship SpaceX також розробляє надважку ракету-носій Super Heavy для запуску корабля на низьку навколоземну орбіту з землі і “танкер” для дозаправки Starship на орбіті для місій у дальній космос.

SpaceX розраховує, що перший запуск повноцінної версії Starship пройде в 2021 році.