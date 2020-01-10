Про це повідомили в прес-службі ДБР.
У п’ятницю, 9 січня, в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч з міжнародними партнерами. Зокрема, з представниками Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектора громадянської безпеки України (КМЄС), представниками Представництва ЄС в Україні та заступником керівника відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діною Аба-Огли.
Під час зустрічі Венедіктова запросила міжнародних спостерігачів взяти участь у проведенні конкурсу на посади заступників директора Держбюро.
“За запрошенням т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової сьогодні у засіданні Комісії з добору кандидатів на посади першого заступника та заступників Директора ДБР візьме участь Томас Фланаган, старший радник з питань правової реформи КМЄС”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) оголосили конкурс на посади трьох заступників в.о. директора відомства Ірини Венедиктової.
- У політичній партії “Голос” вважають фейковим конкурс на посади заступників виконувачки обов’язків голови Державного бюро розслідувань. Зокрема, через вкрай обмежений термін подачі документів.