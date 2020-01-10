Конкурс на посади заступників директора Держбюро розслідувань відбудеться за участі міжнародних спостерігачів. Їх запросила в.о. голови відомства Ірина Венедіктова.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

У п’ятницю, 9 січня, в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч з міжнародними партнерами. Зокрема, з представниками Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектора громадянської безпеки України (КМЄС), представниками Представництва ЄС в Україні та заступником керівника відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діною Аба-Огли.

Під час зустрічі Венедіктова запросила міжнародних спостерігачів взяти участь у проведенні конкурсу на посади заступників директора Держбюро.

“За запрошенням т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової сьогодні у засіданні Комісії з добору кандидатів на посади першого заступника та заступників Директора ДБР візьме участь Томас Фланаган, старший радник з питань правової реформи КМЄС”, — йдеться в повідомленні.