Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що український контрнаступ проти російських окупаційних військ, який вже триває, може не стати визначальним для закінчення війни.

Джерело: Politico.

“Ми без жодних ілюзій оцінюємо контрнаступ української армії й чітко розуміємо, що він може не стати визначальним для завершення війни”, – підкреслила Сміт.

Водночас вона відзначила, що бажає успіху українським військовим на полі бою.

“Ми хочемо, щоб українці продовжували робити дії, які покликані змінити стратегічний розрахунок Путіна й допомогти йому зрозуміти свою поразку й неможливість досягнення стратегічних цілей. Переконана, що успішний контрнаступ Збройних сил України може у цьому допомогти”, – наголосила пані посол.

Додамо, що вчора, 10 червня, Володимир Зеленський підтвердив наступ на пресконференції з нагоди візиту прем’єра Канади Джастіна Трюдо у Києві.

“Я щодня на зв’язку з нашими командувачами різних напрямків – Сирським, Тарнавським, Москалевим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте”, – сказав він.

Варто зауважити, що за даними Генерального штабу ЗСУ противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.

Водночас, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські сили досягли тактичних успіхів у Запорізькій області, де відбувається початковий етап контрнаступальних операцій. За даними аналітиків, 10 червня українські підрозділи вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту.

При цьому політичні ризики для Володимира Путіна зростають, оскільки українські військові почали свій контрнаступ. Серед еліти Росії панує дуже похмурий настрій.