Після тижня важких боїв українських військових попереду ще очікують справжні випробування. ЗСУ дещо віддалені від основного рубежу російських окупантів, а основна частина захисників, яких готували до контрнаступу, ще не беруть у ньому участі.

Джерело: Reuters

ЗСУ завдали ударів у двох районах уздовж південно-східного фронту минулого тижня, коли розпочали основну фазу довгоочікуваного контрнаступу, повідомляючи про сім відбитих населених пунктів, водночас зазнавши втрат, зокрема й західних бойових машини піхоти та танків.

“З обох сторін багато чого зводиться до виснаження”, — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики та один із аналітиків, які повідомили про втрати з обох сторін на основі супутникових і фотодоказів.

“Ризик для них (українців) полягає в тому, що перед тим, як вони дістануться до цієї (російської) оборонної лінії, вони зазнають занадто багато знищення, і буде надто важко її пробити та використати”, – додав він.

Росія підготувала тисячі оборонних позицій від краю західної Росії аж до окупованого Криму на Чорному морі, включаючи мінні поля, протитанкові рови, ряди бетонних барикад типу “зуби дракона” та окопи.

Позиції, перевірені Reuters за допомогою супутникових зображень у квітні, значною мірою зосереджені на стратегічно важливому півдні, де Україна може прагнути перерізати сухопутний міст Росії до Криму та розділити сили окупантів.

Україна, яка має основну частину своїх контрнаступальних сил на флангах, може спостерігати, куди Росія направляє війська, щоб зміцнити свої лінії та завдати ударів у більш слабо захищених районах, зокрема на сході, кажуть військові аналітики.

“В України є вибір. Вона не може досягти стратегічної несподіванки, але докладе всіх зусиль, щоб досягти оперативної та тактичної несподіванки. Це включатиме приховування, камуфляж, обман, дезінформацію, які вони досить успішно використали минулої осені”, — сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник відділу сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

За словами Лі, стратегія РФ на півдні, ймовірно, спрямована на максимізацію втрат українців до того, як ЗСУ зможуть досягти основної лінії російської оборони приблизно на 10-15 км.

“Немає сенсу (їм) битися там на смерть або ризикувати потрапити в оточення”, – сказав він.

Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді деокупувала Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула російські війська з-під Києва у квітні.

Військові створили для операції 12 бронетанкових бригад, дев’ять із них навчені та оснащені на Заході, кажуть аналітики.

Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців. Україна заявила, що сформувала вісім десантно-штурмових бригад чисельністю 40 тисяч військовослужбовців, сформованих Міністерством внутрішніх справ.

Конрад Музика, польський військовий аналітик, який уважно стежить за війною, сказав, що лише 3 з 12 бригад були помічені в боях на південному сході.

Основні удари припали на підконтрольні Україні міста Оріхів у Запорізькій області та Велику Новосілку в Донецькій області, приблизно за 80 км на схід.

Ці удари можуть свідчити про те, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км знаходиться місто Мелітополь. Обидва поселення сильно укріплені.

Поблизу Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл, а також два інших неподалік, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ просунулися до 6,5 км і захопили 90 квадратних кілометрів території вздовж 100-кілометрової ділянки південної лінії фронту. Згодом вона повідомила про збільшення просування на 300-350 метрів у різних районах за останні 24 години.

“Спочатку у них все було добре. Моє головне занепокоєння через п’ять-шість днів цієї основної фази полягає в тому, що прогрес, схоже, зупинився. Імпульс, який вони створили протягом перших кількох днів, фактично зник, і ми не знаємо, чому це сталося”, — сказав Музика.

Маляр також повідомила про наступ на флангах східного міста Бахмут, яке, за словами Росії, вона захопила минулого місяця. Військові аналітики вважали малоймовірним, що це стане центром основного українського наступу.

Контрнаступ ускладнюється нестачею авіації України. Київ місяцями просив Захід про постачання винищувачів F-16, але до їх розміщення залишилося щонайменше кілька місяців.

Україна запровадила інформаційну тишу для забезпечення оперативної безпеки, ускладнюючи незалежне оцінювання ситуацію на фронті. президент РФ Володимир Путін цього тижня назвав атаку ЗСУ “провалом із великими втратами”.

На зображеннях, опублікованих російськими військовими блогерами, видно знищені або пошкоджені бойові машини піхоти Bradley американського виробництва та танки Leopard 2 , головні предмети військової допомоги, надісланої Заходом для контрнаступу.

Музика підрахував, що Україна могла втратити до 15% своїх машин Bradley і кілька відсотків своїх Leopard, хоча, можливо, українські війська повернули деякі з цих машин і відправили на ремонт.

Військовий аналітик Джек Уотлінг написав для дослідницького центру RUSI, що поки що занадто рано говорити про успіх або провал наступу.

“Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх чи невдачу”, — сказав він.