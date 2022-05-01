Про це повідомляє пресслужба розвідки Великої Британії.
Розвідники констатують, що після захоплення Херсона на початку березня РФ прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.
Своєю чергою, окупаційна “влада” нещодавно заявляла, що місто “неможливо” під український контроль та оголошувала про чотиримісячний перехід з гривні на рубль.
“Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі”, – резюмували у британській розвідці.
- Увечері 30 квітня в окупованому Херсоні та області зник мобільний зв’язок й інтернет. І станом на 1 травня він досі не з’явився.
- У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою “Южная Русь” на захоплених російською армією українських територіях. Про плани “заснування нової держави” у відповідь на “терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини” йдеться у перехопленому документі, який має назву “Манифест Южнорусского народного Собора”.