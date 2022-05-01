РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.

Про це повідомляє пресслужба розвідки Великої Британії.

Розвідники констатують, що після захоплення Херсона на початку березня РФ прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

Своєю чергою, окупаційна “влада” нещодавно заявляла, що місто “неможливо” під український контроль та оголошувала про чотиримісячний перехід з гривні на рубль.

“Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі”, – резюмували у британській розвідці.