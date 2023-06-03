Джерело: СБУ.
Один “ТОР” намагався збити український дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім “захопив” ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти.
Крім того, бійці підрозділу “відмінусували” ще й три САУ “Нона”, 3 БМП, 2 танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.
А у співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них: 7 танків, 6 “Градів” і 6 САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку.
Зазначимо, що в Україні триває 465-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 209 тисяч окупантів.
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що це може зайняти певний час і матиме “високу ціну”.
- Протягом минулої доби, 2 червня, на лініях фронту відбулось 29 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.