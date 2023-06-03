Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три "ТОР-2М".

Джерело: СБУ.

Один “ТОР” намагався збити український дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім “захопив” ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти.

Крім того, бійці підрозділу “відмінусували” ще й три САУ “Нона”, 3 БМП, 2 танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

А у співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них: 7 танків, 6 “Градів” і 6 САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку.

Зазначимо, що в Україні триває 465-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 209 тисяч окупантів.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.