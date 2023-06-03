Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що це може зайняти певний час і матиме "високу ціну".

Джерело: The Wall Street Journal.

“Ми твердо віримо, що нам це (контрнаступ, – ред.) вдасться. Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові”, – заявив президент України.

За словами Володимира Зеленського, Україна хотіла б мати більше озброєння від Заходу для майбутнього контрнаступу. Проте Україна готова рухатися далі.

“Ми хотіли б мати певні речі (озброєння, – ред.), але ми не можемо чекати місяцями”, — сказав президент.

Зокрема, Зеленський визнав перевагу Росії в повітрі на передовій і сказав, що відсутність захисту від ворожої авіації означає, що під час контрнаступу будуть значні втрати.

Однак президент України зазначив, що Сухопутні війська України “сильніші та мотивованіші”, ніж російські, які намагаються утримати приблизно 20% території України, яку вони окупували на сході та півдні країни.

Крім цього, Зеленський подякував країнам партнерам за військову допомогу, додавши, що Україні потрібна більша кількість зброї, щоб дати відсіч російським загарбникам.

Зазначимо, що Україна вже розпочала розміновування територій перед контрнаступом. У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.

Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту і щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти крізь ці лінії, так, аби залишитись непомітними для росіян.

Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо розмінувати їх. Роблять це вручну. Вночі.

Звідки саме почнеться контрнаступ — невідомо. Але спекуляції значною мірою зосереджені на Запорізькій області, тому що це стратегічний рятувальний круг для російської окупації. Якщо Україна просунеться через регіон на південь, вона може перекрити сухопутний міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Оскільки Кремль намагається зберегти окуповану ним землю в Запоріжжі, російські війська замінували та побудували окопи й інші перешкоди на полях регіону.

Щоб відвоювати територію та витіснити росіян, українцям доведеться пробивати ці укріплення. Для цього потрібна спеціальна підготовка та спорядження, а також ретельна розвідка, щоб знайти вразливе місце — ймовірно, одна з низки причин, чому довгоочікуваний контрнаступ ще не розпочався.

Полковник Управління інженерних військ України Сергій Матвійчук заявив The Washington Post, що Росія створила “масову систему інженерних загороджень”, яка є “серйозною перешкодою для мобільності військ”.

Українські інженери та сапери вже працюють, у деяких випадках використовуючи нове обладнання, призначене для пробивання такого роду оборони, включаючи спеціально модифіковані машини на базі знаменитого німецького бойового танка Leopard 2.