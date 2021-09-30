Проведення урочистого концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" з нагоди 30-ї річниці незалежності України обійшлося платникам податків у 64 мільйони гривень.

Про це повідомляє видання “Українські Новини”, посилаючись на відповідь Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що цю суму було витрачено на оплату послуг аранжування, створення партитур для оркестру, стейдж-бенду, репетицій, студії звукозапису, технічного забезпечення номерів артистів (спеціальні сценічні конструкції, світлові декорації, спецефекти, піротехніка), а також на забезпечення багатокамерної зйомки.

Нагадаємо, учасниками шоу “Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни” стали понад 30 виконавців: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, JAMALA, Океан Ельзи, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, DOROFEEVA, DZIDZIO, GO_A, KAZKA, MONATIK, MOZGI, Софія Ротару, Руслана, Ніна Матвієнко, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, СКРЯБІН, СКАЙ, ТНМК, “Воплі Відоплясова”, “Брати Гадюкіни”, BRUTTO, TAYANNA, Арсен Мірзоян, Людмила Монастирська, Тарас Петриненко, Христина Соловій, Валентин Дитюк, Kyiv Symphony Orchestra та Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Серед них є такі, що регулярно виступають на території держави-агресора, незаконно відвідували Крим, знімали штани перед російською публікою, а також співали пісні разом із російськими виконавцями, які публічно підтримують агресію РФ. Детальніше про це читайте за посиланням.

Квитки на цей концерт продавав сервіс carabas.com. Їхня вартість коливалася від 200 до 2700 грн.