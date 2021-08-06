Тема концерту до Дня Незалежності України викликала багато запитань – неоднозначний список учасників, платний вхід під маскою "благодійності". Тож варто знайти відповіді на ці запитання.

2 серпня президент Володимир Зеленський презентував масові заходи до Дня Незалежності України, серед яких анонсував проведення великого святкового концерту.

Згодом було створено сайт, присвячений цьому концерту, де оголосили його учасників.

Хто виступає?

Учасниками концерту стали: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, JAMALA, Океан Ельзи, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, DOROFEEVA, DZIDZIO, GO_A, KAZKA, MONATIK, MOZGI, Софія Ротару, Руслана, Ніна Матвієнко, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, СКРЯБІН, СКАЙ, ТНМК, “Воплі Відоплясова”, “Брати Гадюкіни”, BRUTTO, TAYANNA, Арсен Мірзоян, Людмила Монастирська, Тарас Петриненко, Христина Соловій, Валентин Дитюк, Kyiv Symphony Orchestra та Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Тож виступати на концерті до Дня Незалежності будуть одразу 35 виконавців. Серед них є такі, що регулярно виступають на території держави-агресора, незаконно відвідували Крим, знімали штани перед російською публікою, а також співали пісні разом із російськими виконавцями, які публічно підтримують агресію РФ.

Олег Винник

Олег Винник має дуже солідний бекграунд неоднозначних висловлювань та виступів, а також не може публічно оголосити позиції щодо Криму.

Так, у 2019 році пан Олег знявся в кліпі з російськими зірками із закликом до миру. У кліпі російські діячі шоу-бізнесу, деякі з яких раніше відкрито підтримували політику Володимира Путіна, знялися у футболках з написом “усім мир” і заспівали пісню, основною ідеєю якої був заклик до миру.

Після хвилі негативу Винник сказав, що думав, що це флешмоб, на який і давав згоду, а брати участь у кліпі з російськими зірками не збирався.

“Я не людина політики, і я не думаю про політику. Коли нам відкрито сказали, що тут немає жодної політики, і ми ні з ким не співпрацюємо, я погодився (взяти участь, – ред.)… У флешмобі, але не в кліпі певного гурту”, – заявив співак.

До цього він говорив, що не знає, чий Крим, та не збирається нічого ділити. Також додав, що за Крим не загинув жоден військовий. Після цього він вибачився за свої слова, але конкретної позиції щодо Криму так і не висловив. Ба більше, він додав, що не розуміє, чому в Криму “купатися можна, а виступати – ні”.

У “день тиші” напередодні президентських виборів у Білорусі пан Винник мав виступити у місті Брест з концертом.

При цьому концертний директор Винника Сергій Букшин не зміг уточнити, за чиїм запрошенням та на яких умовах Олег Винник їде в Білорусь. “Гадки не маю”, — сказав він.

На запитання про те, чи не боїться команда співака, що виступ відбуватиметься в рамках кампанії Лукашенка, Букшин заявив: “До чого тут я? До чого тут Лукашенко? Де він, а де я?” – та кинув слухавку.

Участь Олега Винника в концерті в Бресті не була запланована заздалегідь, концерт не згадується на його офіційному сайті.

Але концерт скасували через масові відмови артистів брати участь у ньому. При цьому Олег Винник публічно не відмовлявся від участі в концерті.

У жовтні 2020 року Винник виступив на весіллі сина дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко. В тому ж концерті взяли участь Вєрка Сердючка та Макс Барських.

А нещодавно Винника критикували за переклад реклами свого концерту на телеканалі “Інтер” російською мовою.

Софія Ротару

Минулого року Софія Ротару виступала в РФ, а після цього взяла участь у концерті “95 кварталу”.

Раніше пані Ротару потрапила у грандіозний скандал. Спочатку її сестра заявила, що Софія Михайлівна допомагає грошами військовослужбовцям, котрі брали участь в АТО.

А оскільки Ротару в той час активно виступала з концертами на території РФ та заявляла, що щаслива виступати там, то розгорівся скандал. У підсумку концертний директор Ротару Сергій Лавров в етері російської пропагандистської передачі “60 хвилин” (де ведучими є відомі пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов) заявив, що Ротару “ніколи не спонсорувала війну”.

Вєрка Сердючка

Андрій Данилко в жовтні 2020 року також виступив на весіллі сина дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

У 2019 році в образі Вєрки Сердючки дав інтерв’ю російській пропагандистській передачі “60 хвилин” та розповів, що всім потенційним конкурсантам “Євробачення” ставлять запитання про Крим.

А в 2018-му році відкрито заявив, що виступає в РФ на закритих концертах.

DOROFEEVA, MOZGI та Потап

Усіх цих виконавців потрібно розглядати комплексно. Адже Надія Дорофєєва (DOROFEEVA) та учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній досить довго були учасниками гурту “Время и Стекло”, продюсером якого був Потап (також учасник гурту MOZGI).

У 2017 році Завгородній під час концерту в Анапі (РФ) сказав російським дітям: “Ви – майбутнє нашої країни”.

За пів року до цього гурт “Время и Стекло” привітав мешканців Москви (столиця держави-агресора) з Масляною та виступив із концертом.

Цікаво, що за 6 днів до цього “Время и Стекло” отримали нагороду на українській премії YUNA як “кращий поп-гурт”.

“Время и Стекло” в 2020 році також виступили на весіллі пасинка Віктора Медведчука. Разом із Вєркою Сердючкою, Олегом Винником та іншими.

А сам Потап у 2014-му році на премії “RU TV Росія” в Москві подякував росіянам за те, що вони приймають українських артистів, та зняв штани на сцені (з цим йому допомагала Настя Каменських – нинішня дружина Потапа).

Варто зазначити, що до цього моменту Росія вже анексувала Крим. Під Слов’янському йшли бої. Відбувся перший бій за Донецький аеропорт (26 травня).

Також, Потап випустив спільний трек із російською виконавицею Ольгою Бузовою (яку в 2017 внесли до бази “Миротворець” через незаконний перетин кордону з Кримом, а також гастролі в Криму), і тільки після хвилі негативу, прибрав його зі свого альбому. Хоча й випустив відео, де назвав Бузову зіркою, і жодного слова про її гастролі в Криму.

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін також полюбляє гастролювати в Росії. Ба більше, він на своїй сторінці в Facebook навіть заявив, що це була його “непопулярна, але зважена позиція”.

У 2017 році він мав виступати у Львові з концертом, але його зірвали активісти через гастролі Бабкіна у РФ.

Після цього Бабкін зустрівся з активістами, але сторони не знайшли взаєморозуміння, тому концерт було вирішено скасувати.

У 2020 році записав спільний трек з акторкою “95 кварталу” Оленою Кравець.

Ірина Білик

У 2015 році пані Білик поїхала в окупований Крим через Москву, тобто незаконно перетнула кордон. За фактом порушення режиму перетину державного кордону МВС тоді навіть проводило перевірку. Але після цього все якось “затихло”.

До речі, в Криму вона розважалася з Філіпом Кіркоровим, якому СБУ нещодавно заборонила в’їзд в Україну.

У 2020 році президент Зеленський нагородив Ірину Білик орденом княгині Ольги ІІІ ступеню. А цього року він же прийшов на концерт Білик та особисто привітав її з ювілеєм.

“Ти наша любов”: Зеленський прийшов на ювілейний концерт Білик pic.twitter.com/6Ahxf27sEB — Букви (@Bykvu) May 22, 2021

Також цього року Білик мала виступати на “Слов’янському базарі” у Вітебську. Але незадовго до концерту вона зникла зі списку учасників фестивалю, офіційно не прокоментувавши відмову, як, наприклад, це зробила Тіна Кароль.

Хоча за три місяці до того Білик їздила до Мінська на новорічний прийом до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та виступила там з концертом.

Бонус: Оля Полякова, Наталія Могилевська та ансамбль ім. Вірського

Оля Полякова засвітилася на виступі з Філіпом Кіркоровим на концерті в Дубаї на “день народної єдності РФ”.

Раніше співачка заявляла, що відмовилась від концертів в РФ та в окупованих регіонах України.

Про Наталію Могилевську зараз відомо небагато – артистка рідше потрапляє в медіапростір. Але можна згадати про її “послідовність” раніше.

У 2004 році вона в ефірі одного з телеканалів заявила про підтримку Януковича.

“Я однозначно була за Януковича, і це об’єктивно… Я ще раз повторюю: я з моїм кандидатом залишусь до останнього! Я не с*ка і не криса, яка бігає туди-сюди, бо хвилюється, щоб наступна влада дала якісь блага”, – казала співачка.

А вже в 2010 році вирушила на гастролі на підтримку Юлії Тимошенко.

У 2019 році Могилевська заявила, що українські артисти не мають права гастролювати в РФ.

Ансамбль ім. Вірського на гастролях на території держави-агресора не був, але виступав на концертах “95 кварталу”, який раніше очолював чинний президент Володимир Зеленський.

Хто продає квитки?

На сайті концерту є активне посилання на компанію, яка продає квитки. Це сервіс carabas.com.

Вартість квитків коливається від 200 до 2700 грн.

Також на сайті концерту до Дня Незалежності та на сервісі з продажу квитків на нього йдеться, що концерт є благодійним та спрямований на підтримку Marchuk Art Foundation. Він заснований задля “реалізації ідеї президента України зі створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука”.

Тобто виходить, що концерт – це піар особисто президента Зеленського та його “ідей”. За гроші платників податків під соусом “благодійності”.