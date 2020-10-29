Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Так, у список відкритих для українців країн додався Узбекистан.
“Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, які пускають українських громадян, таких країн 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, в список додалася одна країна – Узбекистан. Дуже там, до речі, красиві місця – Самарканд, Бухара. Країна, яка є дуже привабливою, хоча наразі не дуже популярною серед українських туристів”, – зазначив Кулеба.
У список відкритих країн також входять:
Бразилія, Домініканська Республіка, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, США, Великобританія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Багамські острови, ОАЕ, Демократична Республіка Конго, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда, Афганістан, Антигуа і Барбуда, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вірменія, Еквадор, Ефіопія, Замбія, Ірак, Іран, Ірландія, Камбоджа, Кенія, Коморські острови, Ліван, Мексика, Пакистан, Південна Корея, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія , Сомалі, Ямайка, Чад, Того, Танзанія, Південний Судан, Йорданія, Колумбія, Нігерія, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, а також Сан-Томе і Прінсіпі.
В’їзд у зазначені країни можливий або без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.
У МЗС радять українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.
(На відео – з 2:45)
- Міністерство охорони здоров’я України в п’ятницю, 23 жовтня, знову оновило список країн із “червоної” і “зеленої” зон. Список країн “червоної” зони розширився: у нього потрапила 51 держава. Так, у “червону” зону перемістилися такі країни: Австрія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Португалія, Польща, Північна Македонія, Грузія, Ліхтенштейн.