Король Чарльз III зустрівся з військовими ЗСУ, які тренуються у Великій Британії

Король Великої Британії Чарльз III прибув до Вілтшира, що на південному заході Англії. Він зустрівся з українськими військовими, яких навчають інструктори із різних країн.

Про це повідомило The Guardian.

Короля супроводжував генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу.

Чарльз III зустрівся також із інструкторами з різних країн. Зокрема з Нової Зеландії, Австралії, Канади, Литви, Норвегії, Данії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії.

CNN додало заяву Букінгемського палацу. У ній нагадали, що місія “забезпечує базову бойову підготовку протягом п’яти тижнів для українських новобранців, які повернуться воювати в Україну”.