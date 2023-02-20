Король Чарльз III зустрівся з військовими ЗСУ, які тренуються у Великій Британії

Про це повідомило The Guardian.
Короля супроводжував генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу.
Чарльз III зустрівся також із інструкторами з різних країн. Зокрема з Нової Зеландії, Австралії, Канади, Литви, Норвегії, Данії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії.
CNN додало заяву Букінгемського палацу. У ній нагадали, що місія “забезпечує базову бойову підготовку протягом п’яти тижнів для українських новобранців, які повернуться воювати в Україну”.
- Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме подвоїти військову підтримку Києва та створити нову хартію НАТО, аби забезпечити тривалий мир для України.
- 8 лютого у своєму вступному слові на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Україну “ніколи більше не залишать вразливою для атаки”.