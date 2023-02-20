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Король Чарльз III зустрівся з військовими ЗСУ, які тренуються у Великій Британії

Король Великої Британії Чарльз III прибув до Вілтшира, що на південному заході Англії. Він зустрівся з українськими військовими, яких навчають інструктори із різних країн.

Понеділок, 20 лютого 2023, 17:04
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Про це повідомило The Guardian.

Короля супроводжував генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу.

Фото: Chris Jackson/PA

Чарльз III зустрівся також із інструкторами з різних країн. Зокрема з Нової Зеландії, Австралії, Канади, Литви, Норвегії, Данії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії.

CNN додало заяву Букінгемського палацу. У ній нагадали, що місія “забезпечує базову бойову підготовку протягом п’яти тижнів для українських новобранців, які повернуться воювати в Україну”.

Фото: Chris Jackson/PA

Фото: Chris Jackson/AFP/Getty Images

Теги: Велика Британія, Збройні сили України, ЗСУ, король Чарльз III, російсько-українська війна, спільні військові навчання

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