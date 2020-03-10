Поширення в світі коронавірусу COVID-19 поки що має обмежений і нейтральний вплив на економіку України.

Про це поінформували в прес-службі Національного банку України.

“Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів постачання за кордон. Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту. Водночас зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів у гривневі облігації Уряду упродовж останніх тижнів не є значним”, – зазначається в повідомленні.

У Нацбанку запевнили, що зберігають “активну присутність” на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися протягом останнього тижня у зв’язку з погіршенням настроїв учасників ринку (в умовах поширення коронавірусу і підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках).

У НБУ наголошують, що поточна ситуація на українському валютному ринку (міжбанківському та готівковому) склалася під впливом передусім “психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект”.

“Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні – на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року. Готовність НБУ використовувати міжнародні резерви для недопущення “розгойдування” курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн доларів США”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні НБУ також вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і станом на 13:00 продав 250 млн доларів США.

“Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань”, – сказано в повідомленні.