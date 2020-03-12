Депутат Держдуми Росії від партії ЛДПР Сергій Катасонов нещодавно повернувся з Франції, але приховав це і не пішов на необхідний у таких випадках двотижневий режим самоізоляції.

Про це на засіданні Думи заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський, інформує російське агентство “Інтерфакс”.

За його словами, цю інформацію партія отримала “з Шереметьєво”.

Після свого повернення Катасонов відвідував засідання Держдуми. Він, зокрема, був присутній на засіданні, на якому виступав президент РФ Володимир Путін.

“Ми отримали інформацію з аеропорту “Шереметьєво” від санітарних прикордонних служб. Вони побачили в залі засідання, там, де сидить фракція ЛДПР, депутата Катасонова, який перебував у Франції кілька днів і в понеділок повернувся… Йому було сказано два тижні сидіти вдома, нікуди не виходити… Він з’явився тут – вівторок, середа, четвер. Він вже може бути носієм цієї інфекції. Йому наплювати на всіх на нас! Він, може, вже заразив десятки людей тут”, – заявив Жириновський.

Він також закликав “прийняти проєкт постанови про дострокове позбавлення повноважень депутата Катасонова”.

У результаті Держдума відправила Катасонова на карантин, повідомляє “Інтерфакс”. За пропозицією спікера В’ячеслава Володіна депутату на два тижні анулювали пропуск в Думу.

“Давайте рішення приймемо про проходження карантину нашим колегою, тому що так належить. Треба поважати закон і правила, починаючи з себе. І в зв’язку з цим на 14 днів, поки карантин не пройде, давайте приймемо рішення про анулювання пропуску в Держдуму. Нехай проходить карантин”, – заявив Володін.

На карантин також відправили всіх, хто сидів поруч або спілкувався з Катасоновим у Держдумі.

“Стосовно його помічників, з ким спілкувався, повинні бути такі ж рішення. І, колеги у фракції з розумінням поставтеся, – ось той ряд, де знаходився наш колега, ряд вище і нижче – на карантин. Ну і, колеги, ті, хто спілкувався, також на карантин”, – повідомив Володін.

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Як інформує видання “Медуза”, сам Катасонов заявив, що нічого не має проти рішення відправити його на карантин. При цьому він не зміг відповісти, чому проігнорував вимогу про ізоляцію.

Катасонов також висловив думку, що під час виступу Путіна сидів далеко від трибуни і навряд чи міг піддати того небезпеці.

“Я не думаю, що піддав небезпеці президента. Все-таки я сиджу досить далеко – на гальорці… Справа в тому, що коли я був у Франції, там не був введений цей режим карантину. Я був 5-го числа там, тоді ще не було прийнято рішення в Росії. Тому складно було зрозуміти, потрапляю я чи ні під режим самоізоляції. Тим більше, що ніяких симптомів і особливих контактів у мене не було. Я посиджу тиждень, що залишилася з двох, на карантині, а потім почну працювати” , – заявив депутат в коментарі виданню “Подъем”.

Варто відзначити, що 5 березня мер Москви Сергій Собянін своїм указом зобов’язав усіх жителів міста, які прилетіли з країн, де спостерігається поширення коронавірусу, забезпечити собі домашню ізоляцію терміном на два тижні (не ходити на роботу і мінімізувати відвідування громадських місць). Франція входить в число цих країн.

11 березня на самоізоляцію відправився віце-спікер Держдуми Петро Толстой після повернення з Франції.