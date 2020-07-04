В Україні станом на 4 липня підтверджено 47 677 випадків COVID-19, з них 21 115 одужали, 1227 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу виявили 914 нових випадків: з них 74 дитини та 63 медики.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 176, Києві – 118, Волинській області – 92, Рівненській області – 91, Закарпатській області -88.

Нових випадків COVID-19 не виявлено у Донецькій, Полтавській та Луганській областях.

Ситуація по областях України така:

Вінницька обл. — 1936 (1296 одужали);

Волинська обл. — 2663 (801 одужав);

Дніпропетровська обл. — 1110 (959 одужали);

Донецька обл. — 599 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1447 (950 одужали);

Закарпатська обл. — 3214 (999 одужали);

Запорізька обл. — 588 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2598 (1129 одужали);

м. Київ — 5465 (1769 одужали);

Київська обл. — 2747 (1503 одужали);

Кіровоградська обл. — 657 (559 одужали);

Луганська обл. — 84 (61 одужав);

Львівська обл. — 6059 (890 одужали);

Миколаївська обл. — 455 (293 одужали);

Одеська обл. — 1835 (822 одужали);

Полтавська обл. — 322 (274 одужали);

Рівненська обл. — 4041 (2016 одужали);

Сумська обл. — 308 (247 одужали);

Тернопільська обл. — 2025 (1230 одужали);

Харківська обл. — 2311 (1188 одужали);

Херсонська обл. — 196 (181 одужав);

Хмельницька обл. — 828 (589 одужали);

Черкаська обл. — 657 (517 одужали);

Чернівецька обл. — 4972 (2120 одужали);

Чернігівська обл. — 560 (145 одужали).

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 04.07 становить 25 295 осіб. Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

Наразі ушпиталено 4247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Загалом ушпиталення потребували 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 408 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3456 дітей та 6937 медиків, з них 4331 медпрацівник одужав.

35 018 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 705 836 зразків та ІФА 262 527 зразків.