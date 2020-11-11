Станом на 11 листопада в Україні зафіксовано понад 10,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 10 611 осіб: з них 350 дітей і 493 медика.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Протягом доби помер 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8947 осіб. Одужали за добу 6802 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 221 459 осіб.

Всього в Україні було зафіксовано 489 808 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 73 285 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час було проведено 3 млн 735 тис. 166 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 46 632 випадки; 914 людей померли, 17 473 одужали;

• Вінницька область – 12 970 випадків; 229 осіб померли, 7528 одужали;

• Волинська область – 17 236 випадків; 332 пацієнта померли, 10 609 одужали;

• Дніпропетровська область – 18 690 випадків; 537 осіб померли, 7775 одужали;

• Донецька область – 15 066 випадків; 217 осіб померли, 5433 одужали;

• Житомирська область – 20 194 випадки; 329 осіб померли, 10 933 одужали;

• Закарпатська область – 18 056 випадків; 438 осіб померли, 7873 одужали;

• Запорізька область – 15 285 випадків; 151 людина померла, 2867 одужали;

• Івано-Франківська область – 25 643 випадки; 488 пацієнтів померли, 11 609 одужали;

• Київська область – 21 731 випадок; 510 осіб померли, 9337 одужали;

• Кіровоградська область – 3280 випадків; 111 людей померли, 1610 одужали;

• Луганська область – 4738 випадків; 120 осіб померли, 2454 одужали;

• Львівська область – 34 988 випадків; 1012 пацієнтів померли, 22 667 одужали;

• Миколаївська область – 11 092 випадки; 221 людина померла, 3334 одужали;

• Одеська область – 30 041 випадок; 437 осіб померли, 7577 одужали;

• Полтавська область – 13 143 випадки; 258 осіб померли, 5813 одужали;

• Рівненська область – 23 035 випадків; 293 пацієнта померли, 17 267 одужали;

• Сумська область – 15 662 випадки; 243 людини померли, 6182 одужали;

• Тернопільська область – 22 549 випадків; 299 людей померли, 18 141 одужали;

• Харківська область – 44 948 випадків; 605 людей померли, 12 037 одужали;

• Херсонська область – 6075 випадків; 120 пацієнтів померли, 2367 одужали;

• Хмельницька область – 20 826 випадків; 348 людей померли, 10 411 одужали;

• Черкаська область – 11 063 випадки; 126 осіб померли, 6516 одужали;

• Чернівецька область – 26 301 випадок; 520 осіб померли, 11 653 одужали;

• Чернігівська область – 10 564 випадки; 89 пацієнтів померли, 1993 одужали.