Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“В останній місяць в Україні фіксується експонентне зростання кількості захворілих на COVID-19. А отже, суттєво збільшується навантаження на наші лікарні та українських лікарів. […] Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни. Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія — всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності”, – сказав на початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що економіка України не витримає повного локдауну.

“Саме тому Уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня”, – додав Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що ця постанова передбачає відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епідеміологічної небезпеки.

На період дії карантину буде заборонено:

Проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних, релігійних та інших заходів за участі більше 20 осіб, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану.

Діяльність кінотеатрів та театрів з заповненістю залів понад 50 % у кожному окремому залі.

Діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 квадратних метрів приміщення.

Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема, перевезення пасажирів на міських автобусах, маршрутних таксі, залізничному транспорті, міжобласному транспорті в кількості більше ніж кількість місць для сидіння.

Проведення дискотек.

Роботу розважальних закладів, нічних клубів.

Діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Роботу ресторанів, кафе, барів тощо з 22:00 до 7:00.

Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, установ і закладів, які надають соціальні послуги.

Відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та середньої освіти.

Проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім тих, що визначені відповідною постановою.

Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 квадратних метрів приміщення.

Також встановлюється карантин вихідного дня, який буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У ці дні, додатково до вищевказаних обмежень, буде заборонено:

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування.

Приймання відвідувачів у ТРЦ.

Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного и побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування, лікарськими препаратами, ветеринарними препаратами і кормами.

Крім того, постанова про новий карантин рекомендує виділити окремий час для пріоритетного обслуговування літніх українців та осіб з інвалідністю. Зокрема, пропонується встановити такий час з 10:00 до 12:00 в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах сфери обслуговування.