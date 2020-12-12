Станом на 12 грудня в Україні підтверджено понад 12,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 811 осіб: з них 593 дитини і 572 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Протягом доби померли 243 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 14 998 осіб. Одужали за добу 13 653 пацієнта (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 494 001 пацієнт.

Всього в Україні зафіксовано 885 039 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 61 571 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 40 967, а методом ІФА – 20 604).

За весь час було проведено 4 млн 998 тис. 266 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 90 013 випадків; 1574 людини померли, 28 628 одужали;

• Вінницька область – 19 680 випадків; 331 пацієнт помер, 11 565 одужали;

• Волинська область – 27 852 випадки; 465 осіб померли, 20 716 одужали;

• Дніпропетровська область – 48 365 випадків; 1135 людей померли, 33 715 одужали;

• Донецька область – 29 031 випадок; 594 людини померли, 18 993 одужали;

• Житомирська область – 33 714 випадків; 569 осіб померли, 24 787 одужали;

• Закарпатська область – 25 883 випадки; 577 осіб померли, 18 518 одужали;

• Запорізька область – 41 460 випадків; 381 пацієнт помер, 9836 одужали;

• Івано-Франківська область – 40 484 випадки; 725 осіб померли, 16 459 одужали;

• Київська область – 47 783 випадки; 817 людей померли, 19 626 одужали;

• Кіровоградська область – 7059 випадків; 198 осіб померли, 2846 одужали;

• Луганська область – 7705 випадків; 206 осіб померли, 5666 одужали;

• Львівська область – 53 299 випадків; 1465 осіб померли, 36 871 одужали;

• Миколаївська область – 23 479 випадків; 381 пацієнт помер, 10 683 одужали;

• Одеська область – 57 071 випадок; 782 людини померли, 18 981 одужали;

• Полтавська область – 28 811 випадків; 603 людини померли, 18 761 одужали;

• Рівненська область – 35 900 випадків; 445 осіб померли, 29 880 одужали;

• Сумська область – 35 327 випадків; 456 осіб померли, 22 937 одужали;

• Тернопільська область – 30 964 випадки; 422 людини померли, 25 511 одужали;

• Харківська область – 61 985 випадків; 877 людей померли, 45 584 одужали;

• Херсонська область – 13 723 випадки; 305 осіб померли, 6115 одужали;

• Хмельницька область – 34 417 випадків; 516 осіб померли, 24 666 одужали;

• Черкаська область – 30 784 випадки; 261 пацієнт помер, 13 379 одужали;

• Чернівецька область – 36 496 випадків; 704 людини померли, 20 516 одужали;

• Чернігівська область – 23 754 випадки; 209 осіб померли, 8762 одужали.