У Міністерстві охорони здоров'я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Якщо ми говоримо про жорсткий локдаун у тому вигляді, в якому він відбувається, наприклад, в європейських країнах, де діє комендантська година, і люди не мають права йти з дому більш ніж на 1 км, щоб сходити в продуктовий магазин, то за три тижні знижується до 80% кількість хворих… Ми розраховуємо на ефект не менше 40-50%, до 50% зниження кількості інфікованих за цей період“, – наголосив Степанов.

Він нагадав, що з 00:00 8 січня і до 00:00 25 січня на території України будуть діяти такі посилені карантинні заходи:

• заборонено роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

• заборонено роботу розважальних закладів;

• заборонено роботу закладів торгівлі непродовольчими товарами;

• не дозволяється робота установ культури і проведення культурних масових заходів;

• заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

• не дозволяється робота непродовольчих ринків;

• буде заборонено відвідування установ освіти, крім дитсадків (щоб працюючі люди могли відвести дитину в дитсадок).

Степанов також підтвердив, що під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти (про що раніше повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко). Варто зазначити, що у вчорашній інфографіці Кабміну гірськолижні курорти окремим пунктом не вказані.

За словами Степанова, буде дозволена “організація гірськолижного дозвілля, але без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв”.

“Дозволяється організація новорічних ялинок, але без концертів, без проведення новорічних ярмарків, в тому числі і продовольчих”, – додав міністр.

За словами очільника МОЗ, на період локдауну дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, але без глядачів і з дотриманням епідеміологічних норм.

Всім установам і організаціям на період локдауну рекомендовано перейти на дистанційний режим роботи.

Коментуючи дозвіл на роботу громадського транспорту під час локдауну, Степанов зазначив, що в рамках жорсткого карантину “дуже сильно знижується мобільність населення”.

“Як наслідок, суттєво знижується кількість людей, які користуються транспортом. Це виключно ті люди, які будуть їздити на роботу, в тому числі які працюють на об’єктах критичної інфраструктури. Або наші медпрацівники… В такому випадку кількість людей, які знаходяться в транспорті, буде дуже малою. І ризик інфікування при дотриманні всіх заходів, користування масками, буде мінімальним”, – заявив міністр.

(На відео – з 8:25)