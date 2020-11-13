Станом на 13 листопада в Україні зафіксовано понад 11,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 11 787 осіб: з них 388 дітей і 555 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (1 083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Протягом доби померли 172 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 9317 осіб. Одужали за добу 6155 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 233 849 осіб.

Всього в Україні було зафіксовано 512 652 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 73 398 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час було проведено 3 млн 828 тис. 912 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 48 646 випадків; 938 осіб померли, 18 333 одужали;

• Вінницька область – 13 367 випадків; 235 осіб померли, 7718 одужали;

• Волинська область – 18 004 випадки; 347 пацієнтів померли, 11 329 одужали;

• Дніпропетровська область – 19 909 випадків; 563 людини померли, 8197 одужали;

• Донецька область – 16 025 випадків; 246 осіб померли, 6621 одужали;

• Житомирська область – 21 138 випадків; 344 пацієнта померли, 11 527 одужали;

• Закарпатська область –18 832 випадки; 457 осіб померли, 8061 одужали;

• Запорізька область – 16 811 випадків; 164 людини померли, 2967 одужали;

• Івано-Франківська область – 26 824 випадки; 501 пацієнт помер, 11 742 одужали;

• Київська область – 23 103 випадки; 535 осіб померли, 9633 одужали;

• Кіровоградська область – 3501 випадок; 117 осіб померли, 1686 одужали;

• Луганська область – 4940 випадків; 121 пацієнт помер, 2557 одужали;

• Львівська область – 36 000 випадків; 1035 пацієнтів померли, 23 728 одужали;

• Миколаївська область – 11 646 випадків; 233 людини померли, 3610 одужали;

• Одеська область – 31 332 випадки; 454 людини померли, 7777 одужали;

• Полтавська область – 14 327 випадків; 287 осіб померли, 6245 одужали;

• Рівненська область – 24 045 випадків; 307 пацієнтів померли, 17 958 одужали;

• Сумська область – 16 781 випадок; 250 осіб померли, 6520 одужали;

• Тернопільська область – 23 012 випадків; 303 людини померли, 18 523 одужали;

• Харківська область – 46 137 випадків; 629 пацієнтів померли, 14 215 одужали;

• Херсонська область – 6485 випадків; 135 осіб померли, 2539 одужали;

• Хмельницька область – 21 954 випадки; 356 осіб померли, 11 166 одужали;

• Черкаська область – 11 673 випадки; 133 людини померли, 6897 одужали;

• Чернівецька область – 27 140 випадків; 538 осіб померли, 11 925 одужали;

• Чернігівська область – 11 020 випадків; 89 пацієнтів померли, 2375 одужали.