Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 8899 осіб: з них дітей – 313, медпрацівників – 408.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.
Протягом доби померли 199 пацієнтів, що є рекордним показником.
З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7731 людина.
Одужали за добу 7536 осіб, що також є рекордом.
У цілому коронавірус подолали 176 404 особи.
За весь час епідемії в Україні зафіксували 420 617 випадків зараження COVID-19.
За добу було проведено 72 442 тестування на коронавірус (з них 42 278 – методом ПЛР, решта – методом ІФА).
З початку епідемії було проведено 3 386 489 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 40 390 випадків; 816 людей померли, 13 421 одужали;
• Вінницька область – 11 363 випадки; 198 осіб померли, 6656 одужали;
• Волинська область – 14 544 випадки; 287 осіб померли, 8464 одужали;
• Дніпропетровська область – 16 169 випадків; 412 пацієнтів померли, 6670 одужали;
• Донецька область – 12 367 випадків; в тому числі 161 летальний; 2204 пацієнта одужали;
• Житомирська область – 16 200 випадків; 282 пацієнта померли, 8558 одужали;
• Закарпатська область – 15 470 випадків; 387 осіб померли, 7156 одужали;
• Запорізька область – 11 227 випадків; 128 осіб померли, 2439 одужали;
• Івано-Франківська область – 22 047 випадків; 452 пацієнта померли, 10 856 одужали;
• Київська область – 17 918 випадків; 425 осіб померли, 8382 одужали;
• Кіровоградська область – 2730 випадків; в тому числі 96 летальних; 1358 пацієнтів одужали;
• Луганська область – 3988 випадків; в тому числі 93 летальних; 1651 пацієнт одужав;
• Львівська область – 31 639 випадків; 921 пацієнт помер, 14 001 одужав;
• Миколаївська область – 9027 випадків; 173 людини померли, 2444 одужали;
• Одеська область – 26 332 випадки; 397 осіб померли, 5640 одужали;
• Полтавська область – 10 617 випадків; 206 осіб померли, 4591 одужали;
• Рівненська область – 20 300 випадків; 268 осіб померли, 15 163 одужали;
• Сумська область – 12 776 випадків; 194 пацієнта померли, 5126 одужали;
• Тернопільська область – 21 332 випадки; 275 осіб померли, 16 632 одужали;
• Харківська область – 39 559 випадків; 546 осіб померли, 7295 одужали;
• Херсонська область – 4622 випадки; в тому числі 99 летальних; 1912 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 17 439 випадків; 241 пацієнт помер, 7752 одужали;
• Черкаська область – 9898 випадків; 108 осіб померли, 5379 одужали;
• Чернівецька область – 23 296 випадків; 478 осіб померли, 10 834 одужали;
• Чернігівська область – 9367 випадків; 88 осіб померли, 1820 одужали.
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- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.