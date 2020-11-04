Станом на 4 листопада в Україні було зафіксовано відразу три COVID-рекорди: за кількістю випадків зараження за добу, одужань і летальних випадків.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 8899 осіб: з них дітей – 313, медпрацівників – 408.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.

Протягом доби померли 199 пацієнтів, що є рекордним показником.

З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7731 людина.

Одужали за добу 7536 осіб, що також є рекордом.

У цілому коронавірус подолали 176 404 особи.

За весь час епідемії в Україні зафіксували 420 617 випадків зараження COVID-19.

За добу було проведено 72 442 тестування на коронавірус (з них 42 278 – методом ПЛР, решта – методом ІФА).

З початку епідемії було проведено 3 386 489 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 40 390 випадків; 816 людей померли, 13 421 одужали;

• Вінницька область – 11 363 випадки; 198 осіб померли, 6656 одужали;

• Волинська область – 14 544 випадки; 287 осіб померли, 8464 одужали;

• Дніпропетровська область – 16 169 випадків; 412 пацієнтів померли, 6670 одужали;

• Донецька область – 12 367 випадків; в тому числі 161 летальний; 2204 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 16 200 випадків; 282 пацієнта померли, 8558 одужали;

• Закарпатська область – 15 470 випадків; 387 осіб померли, 7156 одужали;

• Запорізька область – 11 227 випадків; 128 осіб померли, 2439 одужали;

• Івано-Франківська область – 22 047 випадків; 452 пацієнта померли, 10 856 одужали;

• Київська область – 17 918 випадків; 425 осіб померли, 8382 одужали;

• Кіровоградська область – 2730 випадків; в тому числі 96 летальних; 1358 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 3988 випадків; в тому числі 93 летальних; 1651 пацієнт одужав;

• Львівська область – 31 639 випадків; 921 пацієнт помер, 14 001 одужав;

• Миколаївська область – 9027 випадків; 173 людини померли, 2444 одужали;

• Одеська область – 26 332 випадки; 397 осіб померли, 5640 одужали;

• Полтавська область – 10 617 випадків; 206 осіб померли, 4591 одужали;

• Рівненська область – 20 300 випадків; 268 осіб померли, 15 163 одужали;

• Сумська область – 12 776 випадків; 194 пацієнта померли, 5126 одужали;

• Тернопільська область – 21 332 випадки; 275 осіб померли, 16 632 одужали;

• Харківська область – 39 559 випадків; 546 осіб померли, 7295 одужали;

• Херсонська область – 4622 випадки; в тому числі 99 летальних; 1912 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 17 439 випадків; 241 пацієнт помер, 7752 одужали;

• Черкаська область – 9898 випадків; 108 осіб померли, 5379 одужали;

• Чернівецька область – 23 296 випадків; 478 осіб померли, 10 834 одужали;

• Чернігівська область – 9367 випадків; 88 осіб померли, 1820 одужали.