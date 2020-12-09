Станом на 9 грудня в Україні підтверджено понад 12,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 585 людей: з них 654 дитини і 682 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

Протягом доби померли 276 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 14 204 людини. Одужали за добу 14 554 пацієнта (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 451 118 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 845 343 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 58 271 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 37 822, а методом ІФА – 20 449).

За весь час було проведено 4 млн 876 тис. 501 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 84 538 випадків; 1498 осіб померли, 26 403 одужали;

• Вінницька область – 18 988 випадків; 323 пацієнта померли, 11 099 одужали;

• Волинська область – 26 832 випадки; 461 пацієнт помер, 19 707 одужали;

• Дніпропетровська область – 46 056 випадків; 1070 людей померли, 30 315 одужали;

• Донецька область – 27 044 випадки; 541 пацієнт помер, 16 965 одужали;

• Житомирська область – 32 498 випадків; 549 осіб померли, 23 512 одужали;

• Закарпатська область – 25 029 випадків; 568 осіб померли, 16 302 одужали;

• Запорізька область – 38 698 випадків; 358 осіб померли, 7510 одужали;

• Івано-Франківська область – 39 730 випадків; 706 осіб померли, 15 491 одужали;

• Київська область – 45 497 випадків; 780 осіб померли, 17 476 одужали;

• Кіровоградська область – 6524 випадки; 186 пацієнтів померли, 2669 одужали;

• Луганська область – 7275 випадків; 194 пацієнта померли, 5378 одужали;

• Львівська область – 51 375 випадків; 1404 людини померли, 34 626 одужали;

• Миколаївська область – 22 127 випадків; 361 пацієнт помер, 9868 одужали;

• Одеська область – 54 123 випадки; 703 людини померли, 15 591 одужали;

• Полтавська область – 27 222 випадки; 570 осіб померли, 17 413 одужали;

• Рівненська область – 34 578 випадків; 429 осіб померли, 28 111 одужали;

• Сумська область – 34 226 випадків; 439 пацієнтів померли, 19 828 одужали;

• Тернопільська область – 30 203 випадки; 411 осіб померли, 24 415 одужали;

• Харківська область – 60 273 випадки; 835 людей померли, 41 445 одужали;

• Херсонська область – 12 826 випадків; 276 пацієнтів померли, 6025 одужали;

• Хмельницька область – 32 960 випадків; 503 людини померли, 23 062 одужали;

• Черкаська область – 28 728 випадків; 242 пацієнта померли, 11 967 одужали;

• Чернівецька область – 35 826 випадків; 687 осіб померли, 19 045 одужали;

• Чернігівська область – 22 167 випадків; 110 осіб померли, 6895 одужали.