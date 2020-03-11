Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус з завтрашнього дня, 12 березня, в столиці буде запроваджено карантин.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо – до кінця березня“, – йдеться в повідомленні.

Кличко наголосив, що зокрема, тимчасово обмежений буде освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, а також в дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших.

Також столична влада обмежує проведення масових заходів у місті. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

“Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, – одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!“ – додав мер столиці.