Пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулась за допомогою лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону.

Про це повідомили на брифінгу Житомирської ОДА.

Так, 70-річна жінка з Житомирської області повернулася 1 березня через Польщу в Радомишль Житомирської області.

“На жаль, пацієнтка не в перший день звернулася за допомогою. На жаль, відразу, як приїхала, не самоізолювався, коли відчула перші симптоми захворювання”, – про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

3 березня у жінки погіршилося самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Її госпіталізували в районну лікарню в Радомишлі 12 березня.

Стан жінки середньої тяжкості, вона знаходиться в інфекційному відділенні.

Медики виявили шість контактних людей, які разом з нею проживають. Вони знаходяться вдома на обсервації, поки у них немає симптомів коронавірусу.

“Були гості у людей. Встановлено четверо осіб, двоє з них жителі Радомишля, які знаходяться вдома на обсервації. Ще двоє – жителі Києва. Вони також будуть на обсервації”, – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Також в ОДА повідомили, що 8 березня жінка відвідала церкву.

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