Про це повідомили на брифінгу Житомирської ОДА.
Так, 70-річна жінка з Житомирської області повернулася 1 березня через Польщу в Радомишль Житомирської області.
“На жаль, пацієнтка не в перший день звернулася за допомогою. На жаль, відразу, як приїхала, не самоізолювався, коли відчула перші симптоми захворювання”, – про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.
3 березня у жінки погіршилося самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Її госпіталізували в районну лікарню в Радомишлі 12 березня.
Стан жінки середньої тяжкості, вона знаходиться в інфекційному відділенні.
Медики виявили шість контактних людей, які разом з нею проживають. Вони знаходяться вдома на обсервації, поки у них немає симптомів коронавірусу.
“Були гості у людей. Встановлено четверо осіб, двоє з них жителі Радомишля, які знаходяться вдома на обсервації. Ще двоє – жителі Києва. Вони також будуть на обсервації”, – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
Також в ОДА повідомили, що 8 березня жінка відвідала церкву.
- 12 березня в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.