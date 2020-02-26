Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У середу, 26 лютого, в Бразилії підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Це перший випадок у Південній Америці. Таким чином, спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, наразі поширився на шість з семи континентів світу.
У Європі найбільший спалах спостерігається в Італії, де більш як 320 осіб були інфіковані та 12 померли.
Що стосується Північної Америки, щонайменше 59 американців дали позитивний результат на коронавірус. Також випадки захворювання були зареєстровані в Канаді.
Напередодні перший випадок підтвердили в Африці — в Алжирі та Єгипті. В Австралії станом на суботу було підтверджено 22 випадки захворювання на новий коронавірус.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.
- У 48 людей з числа евакуйованих з Китаю і поміщених на обсервацію в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.