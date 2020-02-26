Випадки захворювання на новий коронавірус COVID-19 зафіксовані на кожному континенті за винятком Антарктиди.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 26 лютого, в Бразилії підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Це перший випадок у Південній Америці. Таким чином, спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, наразі поширився на шість з семи континентів світу.

У Європі найбільший спалах спостерігається в Італії, де більш як 320 осіб були інфіковані та 12 померли.

Що стосується Північної Америки, щонайменше 59 американців дали позитивний результат на коронавірус. Також випадки захворювання були зареєстровані в Канаді.

Напередодні перший випадок підтвердили в Африці — в Алжирі та Єгипті. В Австралії станом на суботу було підтверджено 22 випадки захворювання на новий коронавірус.