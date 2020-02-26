Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.

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У Національній комісії з охорони здоров’я КНР повідомили, що кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, в Китаї виросло до 2715 осіб.

Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджених випадків зараження, з лікарень було виписано всього 29 745 осіб.

За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 401 новий випадок зараження коронавірусом, 52 людини померли.

В цілому, від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19, померли 2760 чоловік.

Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб.

Згідно з картою поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі число хворих становить 81 тисячу. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 93 людини, троє з яких померли. Ще вчора підхопили вірус 229 осіб, сьогодні їх число становить 322 людини. Зараз Італія третя країна в світі за кількістю інфікованих, попереду тільки Китай і Південна Корея.

У Китаї за цей же час зафіксували 507 нових хворих і 70 смертей. Одужали 2659 осіб.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувалися.

Повідомляється, що влада Південної Кореї за зазначений час протестували близько 3 тисяч осіб на наявність вірусу.

Офіційний Іран повідомляє про 34 нових заражених і 4 летальні випадки.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що він захворів коронавірусів COVID-19.

Нові випадки зараження коронавірусом в Європі

Також двох хворих виявили в Австрії, одного в Німеччині.

У Швейцарії та іспанському регіоні Каталонія зафіксували перші випадки зараження коронавірусів COVID-19.

У Румунії коронавірусів заразився італійський громадянин.

За словами директора головного управління охорони здоров’я Франції Жерома Саломона, перший новий випадок інфікування був зафіксований в Парижі. Коронавірус виявили у молодої китаянки, яка нещодавно повернулася з Китаю.

Другий випадок – чоловік, який нещодавно відвідував регіон Ломбардія в Північній Італії, що стала центром швидко зростаючої спалаху коронавірусу в Європі.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягла 14. При цьому 11 з них видужали і одна людина померла.

У Німеччині у федеральній землі Баден-Вюртемберг з коронавірусом госпіталізований 25-річний чоловік, який, імовірно, заразився під час своєї нещодавньої поїздки до Мілану.

У федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія з симптомами хвороби була госпіталізована подружня пара. Наявність коронавірусу було підтверджено у подружжя.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-2019 в Німеччині досягло 18. Більшість з них в даний час вже виписані з лікарні.

Під час брифінгу центру контролю захворювань США (US CDC) було повідомлено, що питання про можливість спалаху китайського вірусу вже не варто, на порядку денному зараз, коли саме в Сполучених Штатах це трапиться. У Сан-Франциско вже оголосили надзвичайний стан, хоча випадків зараження не зафіксовано.

Центр по контролю і профілактиці захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавируса на території країни.

Чемпіонат світу з настільного тенісу перенесли через коронавірус

Командний чемпіонат світу з настільного тенісу, який повинен був пройти в Південній Кореї з 22 по 29 березня, перенесено у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

“В умовах спалаху коронавірусу по всій Південній Кореї, рішення про перенесення було прийнято заради здоров’я і безпеки спортсменів, офіційних осіб та вболівальників в якості головного пріоритету”, – повідомляється в комюніке.

При цьому в федерації попередньо зарезервували нові дати проведення турніру – 21-28 червня.

Вакцина від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах Америки через рік.

Американські політики обговорювали на слуханнях додатковий бюджетний запит в розмірі 2,5 млрд доларів на боротьбу новим коронавірусом, спрямований на Капітолійський пагорб адміністрацією США.

Національний інститут здоров’я США зазначив, що медичний центр Університету Небраски в місті Омаха почав невибіркову контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпеки та ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають дорослі госпіталізовані пацієнти з діагностованим коронавірусів.

Російські ЗМІ поширили дезінформацію про те, що в Китаї “Арбідол” визнали ліками від коронавірусу.

При цьому на даний момент фейк вже було опубліковано деякими українськими ЗМІ.

Технічне керівництво для стримування COVID-19 від ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.

Виявлення випадку захворювання:

Хворого слід проінструктувати.

негайно надіти медичну маску;

дотримання правил гігієни рук;

негайна ізоляція в каюті, кімнаті чи приміщенні з закритими дверима.

Крім медичного персоналу, який надає медичну допомогу, до всіх осіб, що потрапляють до ізолятора, слід застосовувати стандартні запобіжні заходи.

Так, початкові симптоми нового коронавірусу – це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії.

Євросоюз виділить понад €230 млн на боротьбу з коронавірусом

Європейський союз виділить понад 230 млн євро на протидію поширенню смертельного коронавірусу COVID-19.

Пакет допомоги в 232 млн євро передбачає виділення:

• 114 млн євро для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, для глобального плану готовності і реагування (мова йде про готовність до реагування на надзвичайні ситуації в країнах, в яких системи охорони здоров’я слабкі і стійкість яких обмежена);

• 15 мільйонів євро для Африки, в тому числі Інституту Пастера в Дакарі на організацію швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду;

• 100 мільйонів євро на дослідження, пов’язані з діагностикою, терапією і профілактикою (з них 90 мільйонів – на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю в пошуках вакцини і 10 мільйонів – на дослідницькі проекти з епідеміології, діагностики, терапії);

• 3 млн євро – Механізму цивільного захисту ЄС для оплати рейсів для репатріації громадян Євросоюзу з Уханя.

Коронавірус в Україні

В інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні помістили жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

“Жінка прилетіла з італійського міста Бергамо до Сучави, а звідти автомобілем вирушила до Чернівців. Оскільки вона могла контактувати із зараженими на коронавірус, її ізолювали. Пацієнтка отримує адекватне лікування, взяті матеріали для всіх необхідних досліджень, чекаємо результат”, – зазначила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що влада України прийняли рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни.

Міністерство охорони здоров’я підготувало мальовані відеоролики з рекомендаціями про те, як уникнути зараження коронавірусом.

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Українці члени-екіпажу лайнера Diamond Princess не планують повертатися в Україну найближчим часом і хочуть пройти карантин в Японії.