Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“Ми отримали перші результати аналізів: все 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу”, – розповів радник Прем’єр-міністра України.
За словами спікера, в разі виявлення коронавірусу Полтавська область надасть людям необхідну допомогу.
“Полтавщина, як і інші регіони України, повністю готова оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань новим коронавірусом”, – сказав він.
У свою чергу про перші проби на коронавірус також розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Махов, який знаходиться безпосередньо на обсервації в санаторії Нових Санжар.
За його словами, людям невідомо, чия саме проба дала негативний результат.
“Можливо, сьогодні отримаємо результати по всім іноземцям. По всім іншим будуть результати завтра-післязавтра. На вихідних будуть брати аналізи повторно”, – написав він.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
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- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.