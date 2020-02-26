У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що у 48 людей в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Ми отримали перші результати аналізів: все 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу”, – розповів радник Прем’єр-міністра України.

За словами спікера, в разі виявлення коронавірусу Полтавська область надасть людям необхідну допомогу.

“Полтавщина, як і інші регіони України, повністю готова оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань новим коронавірусом”, – сказав він.

У свою чергу про перші проби на коронавірус також розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Махов, який знаходиться безпосередньо на обсервації в санаторії Нових Санжар.

За його словами, людям невідомо, чия саме проба дала негативний результат.

“Можливо, сьогодні отримаємо результати по всім іноземцям. По всім іншим будуть результати завтра-післязавтра. На вихідних будуть брати аналізи повторно”, – написав він.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.