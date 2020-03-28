Станом на ранок 28 березня у світі коронавірусом Covid-19 інфікувалися 597 458 осіб, з них 133 373 одужали і 27 370 померли.

Про це свідчать дані Worldmeters.

Зазначається, що коронавірус поширився на 199 країн.

Найбільшу кількість заражених наразі виявлено у США – 104 256 осіб, з них 1704 загинули і 2525 одужали.

Італія займає друге місце за кількістю інфікованих. Там зареєстровано 86498 випадків Covid-19, загинули 9134 особи, одужали 10950.

У Китаї було зафіксовано 81 394 випадків коронавірусу, 3295 людини загинули, 74 971 одужали.

В Іспанії 65 719 випадків зараження Covid-19, у Німеччині — 50 871, у Франції — 32 964, у Великій Британії — 14 543.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу тільки прискорюється.

“Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – тільки 2 дня. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти”, – заявив він.