Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
За даними контррозвідки СБУ, зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.
Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами “Shahed” по території міста.
За даними правоохоронців, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.
Затриманий створив у Telegram – більшість учасників якої були громадяни РФ – та публікував у ній інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор “зливав” дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.
Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки ударів із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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