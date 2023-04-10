Про це повідомила СБУ.
Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.
За виконання завдань інформатор отримував гроші від кураторів. Зокрема він вже отримав 2 тисячі гривень авансу.
Чоловіка було затримано під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У нього вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці у лютому цього року. Він потрапив у поле зору ворога через прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру, але у повідомленні не йшлося за якою статтею. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- В Одеській області затримано чергового агента ФСБ РФ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.
- Служба безпеки затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську.
- Служба безпеки затримала ворожого поплічника, який збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.