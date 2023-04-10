Про це повідомила СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

За виконання завдань інформатор отримував гроші від кураторів. Зокрема він вже отримав 2 тисячі гривень авансу.

Чоловіка було затримано під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У нього вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці у лютому цього року. Він потрапив у поле зору ворога через прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.