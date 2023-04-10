Про це повідомила СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Фото: Служба безпеки України

За виконання завдань інформатор отримував гроші від кураторів. Зокрема він вже отримав 2 тисячі гривень авансу.

Чоловіка було затримано під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У нього вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці у лютому цього року. Він потрапив у поле зору ворога через прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру, але у повідомленні не йшлося за якою статтею. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: Служба безпеки України