Служба безпеки України викрила двох інформаторів на Харківщині, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області.

Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких російські загарбники залучили до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

Затримані збирали для військ РФ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади.

Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції.

Також розшукували інформація про поточну суспільно-політичну ситуацію у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

За даними слідства, одним з учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором.

При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року.

Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ.

Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації.

При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.