Про це повідомляється в блозі YouTube. Про деталі також інформує видання The Verge.

Нова функція отримала назву “Super Thanks” (дослівно – “Суперспасибі”).

Функція дозволить відправляти “чайові” блогерам і авторам відеороликів. Сума винагороди коливатиметься від 2 до 50 доларів (або в еквіваленті регіональної валюти).

YouTube додає на панель під роликами кнопку “Суперспасибі” (вона виглядає як серце зі знаком долара та знаходиться поруч із кнопкою для скачування).

Користувачі можуть відправляти “донати” в розмірі $2, $5, $10 або $50 доларів. Під час вибору одного з чотирьох варіантів, глядач побачить на екрані анімацію, яка зображатиме святкові кульки й конфеті.

Згодом користувачі, які зробили “донати”, будуть “підсвічуватися” в коментарях.

“Донати” нададуть авторам відеороликів можливість додатково монетизувати їх. Водночас користувачі зможуть заохотити їхню роботу – безпосередньо під час перегляду відео на YouTube.

Варто зазначити, що нова функція тестувалася протягом року і спочатку називалася “Viewer Applause”, але згодом її перейменували на “Super Thanks”.

Наразі функція “Super Thanks” доступна в бета-версії для творців контенту та глядачів у 68 країнах світу (як для користувачів комп’ютерів, так і мобільних пристроїв (на Android та iOS)).

Зокрема, функція доступна в: Австралії, Австрії, Аргентині, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Болівії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Великій Британії, Угорщині, Гватемалі, Німеччині, Греції, Данії, Індії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, США, Франції та ряді інших країн. України в цьому переліку поки що немає.

У службі підтримки Google поінформували, що для тестування функції “Суперспасибі” відібрали невелику групу авторів контенту, які вже отримують гроші в рамках Партнерської програми YouTube. З часом доступ до функції буде відкрито для більшої кількості авторів.

Функція поки недоступна для таких відео: з обмеженням за віком; з доступом за посиланням; з обмеженим доступом; з матеріалами для дітей; з контентом, щодо якого була подана заявка Content ID; з кампанією зі збору коштів у рамках сервісу “YouTube Благодійність”; незавершених премʼєр і трансляцій (функцію можна увімкнути для збережених записів).

Особливістю нової функції став той факт, що надсилати “чайові” творцям контенту можна за звичайні опубліковані відеоролики.

Раніше YouTube вже впроваджував систему грошових заохочень – “Суперчати” і “Суперстікери”, проте вони працювали тільки під час стрімів і премʼєр.