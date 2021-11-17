Про це повідомляють #Букви.

Це чотиримісячне кошеня звуть Мідас і він – нова зірка Intagram. Його сторінка стрімко набирає підписників – зараз їх уже 62,4 тисячі.

Мідас нічим не відрізняється від більшості кошенят його віку – грайливий, ласкавий, має “сестру” – золотистого ретривера Сюзі.

Але у нього є одна особливість – у Мідаса 4 вуха. Рудиментна пара міститься прямо під першою. Фахівці на сторінці кошеняти зауважили, що незвичайна кількість вух Мідаса є результатом рецесивної генної мутації її батьків. Також на грудях у тварини є велика біла пляма у формі серця.

Хто саме батьки Мідаса – невідомо. Кошеня лиш нещодавно знайшло свій дім, а до того проживало в одному із притулків Анкари (Туреччина). Підозрюють, однак, що хтось із його батьків був російською блакитною кішкою.

Господарі стверджують, що зустріч з цим кошеням стала любов’ю з першого ж погляду. Коли господар взяв Мідаса вперше на руки, той замуркотів і притулився йому до щоки.

Мідас нічим не відрізняється від більшості кошенят його віку – грайливий, ласкавий, має “сестричку” – золотистого ретривера Сюзі.

Господар кошенятка, який називає себе “Людина Мідаса” сподівається, що його історія змусить людей змінити своє ставлення до тварин у притулках: “Ми сподіваємося, що інтерес до Мідаса допоможе змінити погляди більшої кількості людей на тварин, яких вони, можливо, ніколи не думали прийняти. Є багато кішок та інших тварин усіх форм і розмірів, які також шукають дім, в якому зможуть жити”.