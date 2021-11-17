Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Sky News.
Група спеціалістів протягом трьох років досліджувала психологічні та фізіологічні потреби собак, їх настрій та реакції. Результатом цих досліджень і є канал DogTV.
Канал транслює науково перевірені програми, спрямовані на полегшення симптомів таких станів, як тривога після розлуки з господарями, самотність, стрес. Контент, який транслюється, допоможе собакам почувати себе комфортніше та більш розслабленими в умовах життя у великих містах.
Також там будуть і програми для господарів за участі найкращих кінологів країни. Завдяки їм власники зможуть краще розуміти своїх чотирилапих друзів і піклуватися про них.
Кольори, звукові частоти та вирівнювання камери були адаптовані, щоб задовольнити чуття собаки.
Професор Ніколас Додман, головний науковий співробітник DogTV, сказав:
“DogTV є чудовим ресурсом для власників собак, який допомагає полегшити деякі поведінкові проблеми, які можуть виникнути, коли собаки залишаються наодинці”, – заявив професор.
“Оскільки кількість власників собак зростає через пандемію, а власники тепер повертаються до роботи, це канал допомагає собакам відчувати себе розслабленими та заспокоєними, поки їхні власники не повернуться додому”, – додав він.
Симптоми, які з’являються, коли власники відсутні, можуть варіюватися від надмірного гавкання та відмови від їжі до спроб втечі та деструктивної поведінки.
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