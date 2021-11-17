У Великій Британії запустили канал для собак DogTV, щоб допомогти домашнім улюбленцям боротися зі стресом і поведінковими проблемами.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Група спеціалістів протягом трьох років досліджувала психологічні та фізіологічні потреби собак, їх настрій та реакції. Результатом цих досліджень і є канал DogTV.

Канал транслює науково перевірені програми, спрямовані на полегшення симптомів таких станів, як тривога після розлуки з господарями, самотність, стрес. Контент, який транслюється, допоможе собакам почувати себе комфортніше та більш розслабленими в умовах життя у великих містах.

Також там будуть і програми для господарів за участі найкращих кінологів країни. Завдяки їм власники зможуть краще розуміти своїх чотирилапих друзів і піклуватися про них.

Кольори, звукові частоти та вирівнювання камери були адаптовані, щоб задовольнити чуття собаки.

Професор Ніколас Додман, головний науковий співробітник DogTV, сказав:

“DogTV є чудовим ресурсом для власників собак, який допомагає полегшити деякі поведінкові проблеми, які можуть виникнути, коли собаки залишаються наодинці”, – заявив професор.

“Оскільки кількість власників собак зростає через пандемію, а власники тепер повертаються до роботи, це канал допомагає собакам відчувати себе розслабленими та заспокоєними, поки їхні власники не повернуться додому”, – додав він.

Симптоми, які з’являються, коли власники відсутні, можуть варіюватися від надмірного гавкання та відмови від їжі до спроб втечі та деструктивної поведінки.