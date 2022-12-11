Про це повідомило Politico.

За словами першого віцепрем’єр-міністра Косово, який відповідальний за європейську інтеграцію, Бесніка Бісліма, “без Західних Балкан Євросоюз ніколи не буде завершеним проєктом”.

“Ми готові вивести Косово на нову траєкторію (у відносинах із ЄС – ред.)”,— сказав Біслімі.

За розрахунками першого віцепрем’єр-міністра Косово може бути готовим до вступу в Євросоюз у 2030 році. Водночас підготовка до набуття статусу члена блоку є тривалим процесом.

Беснік Біслімі вважає, що його країна може реалізувати критерії ЄС як економічну, судову й інші реформи. На його думку, однією з переваг Косово є молодь, яка має “найбільше ентузіазму з приводу приєднання до Євросоюзу”. Ще він заявив, що Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія, які не визнають незалежність Косова, не є перешкодою для вступу в ЄС.

“Оскільки набуття членства є довготривалим процесом, ми вважаємо, що до того часу ми владнаємо всі суперечливі питання, які заважають цим країнам визнати Косово, і закриємо це питання”, — зазначив він.

Ще віцепрем’єр висловив сподівання, що частково буде можливо нормалізувати відносини з Белградом основі останніх ініціатив Брюсселя.

“Сподіваємося дуже скоро розпочати цей важливий та інтенсивний процес проміжної нормалізації. Назвемо це основним договором, який може вирішити більшість суперечок між Косовим та Сербією, але не обов’язково означатиме повну нормалізацію”, — резюмував Біслімі.