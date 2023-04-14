Про це інформує Delfi.
За словами очільника Міненерго Литви, він обговорив це з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.
“Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися в три балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає”, – сказав Крейвіс.
А також додав, що позиція Латвії також схожа, тому країни будуть шукати спільні рішення, як рухатися далі щодо цього питання.
Зазначимо, що наприкінці січня інформаційне агентство Reuters повідомило, що російський експорт скрапленого нафтового газу до країн Балтії минулого року зріс зі 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, водночас експорт до Латвії зріс на 77% до 232 тис. тонн, до Литви – у 8,5 раза до 72 тис. тонн, а в Естонію – на 42% до 27 тис. тонн.
- З початку повномасштабної війни проти України роль Росії у зовнішній торгівлі Німеччини стала значно меншою, зокрема обсяг імпорту з РФ у ФРН у лютому 2023 року становив лише 0,3 млрд євро, що на 91% менше проти показника за лютий 2022 року.
- Очікується, що імпорт Бразилією дешевшого дизельного пального з Росії різко зросте у квітні, складаючи 53% від загального обсягу ДП, що імпортується в країну, порівняно з показником у 0,2% рік тому.