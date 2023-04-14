Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.

Про це інформує Delfi.

За словами очільника Міненерго Литви, він обговорив це з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.

“Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися в три балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає”, – сказав Крейвіс.

А також додав, що позиція Латвії також схожа, тому країни будуть шукати спільні рішення, як рухатися далі щодо цього питання.

Зазначимо, що наприкінці січня інформаційне агентство Reuters повідомило, що російський експорт скрапленого нафтового газу до країн Балтії минулого року зріс зі 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, водночас експорт до Латвії зріс на 77% до 232 тис. тонн, до Литви – у 8,5 раза до 72 тис. тонн, а в Естонію – на 42% до 27 тис. тонн.