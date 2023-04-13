З початку повномасштабної війни проти України роль Росії у зовнішній торгівлі Німеччини стала значно меншою, зокрема обсяг імпорту з РФ у ФРН у лютому 2023 року становив лише 0,3 млрд євро, що на 91% менше проти показника за лютий 2022 року.

Про це інформує DW.

У списку найважливіших імпортерів товарів до ФРН Росія опустилася за рік із 11 на 46 місце. Це пояснюється насамперед відмовою Берліна від закупівлі російських енергоносіїв.

У лютому 2022 року Німеччина імпортувала з РФ нафти і газу на суму у 2,2 млрд євро, натомість в лютому 2023 року показник становив вже 4,2 млн євро — відбувся спад на 99,8%.

Тоді як закупівля коксу та нафтопродуктів у Росії скоротилася з 353 млн євро до 30 млн євро (спад на 91,4 %), імпорт вугілля — з 347 млн євро до 26 млн євро (спад на 92,5%).

Водночас у лютому 2023 року з Німеччини до Росії експортували товарів на суму у 0,8 млрд євро. У 2022 році показник становив 2,1 млрд євро, що показує спад на 60,5%. Загалом, вартість товарів, експортованих з Німеччини до Росії, у лютому 2023 року на 0,5 млрд євро перевищила вартість товарів, імпортованих з Росії до ФРН.

Це перший профіцит експорту у торгівлі Німеччини з Росією із грудня 2020 року. У лютому 2022 року обсяг імпорту перевищував обсяг експорту на 1,6 млрд євро.

Раніше стало відомо, що для Росії найбільшим серед торговельних партнерів став Китай.

Зауважимо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що зростаюча залежність Росії від Китаю, оскільки Володимир Путін стає все більше ізольованим від Заходу, означає, що країна ризикує стати “економічною колонією” Пекіна.