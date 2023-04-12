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У квітні імпорт російського дизельного пального в Бразилію зросте до 53%

Очікується, що імпорт Бразилією дешевшого дизельного пального з Росії різко зросте у квітні, складаючи 53% від загального обсягу ДП, що імпортується в країну, порівняно з показником у 0,2% рік тому.

Середа, 12 квітня 2023, 18:16
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Про це інформує Reuters, посилаючись на дані агентства зі звітності про ціни на сировину Argus.

Оцінка враховувала очікувані постачання російського дизельного пального на 10-15 суднах, які зазвичай перевозять близько 50 000 кубометрів, повідомила фахівець з ринку дизпального Argus Габріель Морейра.

Важко конкурувати, російське дизельне пальне надходить нижче за відпускну ціну вітчизняних нафтопереробних заводів і за вартістю продукту, імпортованого з інших країн”, — пояснила вона.

Дані, зібрані Argus, також вказують на те, що російський продукт завойовує частку ринку від американського дизеля, на який традиційно припадає більша частина продукції, імпортованої Бразилією, яка закуповує близько 30% своїх потреб за кордоном.

За словами голови Бразильської асоціації імпортерів пального (Abicom) Серхіо Араужо, російське дизельне пальне надходить до Бразилії приблизно на 0,20-0,30 доларів за галон дешевше, ніж імпорт з інших країн.

Росія розширює експорт дизельного пального до Бразилії в умовах заборони на російський продукт з боку Європи, основного покупця до того, як Москва розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.

Бразилія не має обмежень на імпорт російського дизельного пального, попри широкі міжнародні санкції. Однак деякі компанії все ще уникають купувати російське пальне, побоюючись фінансових санкцій, пов’язаних із дотриманням правил.

У першому кварталі цього року частка Росії зросла до 13,2%, тоді як на США припадало 33,1% імпорту дизельного пального Бразилії.

Зауважимо, у січні Російська Федерація збільшила постачання дизельного пального до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити свої нафтопродукти напередодні ембарго ЄС.

Теги: Бразилія, ДП з рф, російське дизпальне, російський імпорт пального

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