Країни-члени G7 та Європейського союзу хочуть запровадити нові санкції проти Росії. Зокрема планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Кремль раніше скоротив постачання.

Про це повідомило Financial Times.

G7 мають намір ухвалити рішення за підсумками саміту в Японії. Захід відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Під час саміту очікують заборону імпорту російського газу трубопроводами, робота яких раніше була зупинена чи скорочена. Здебільшого санкції стосуватимуться постачання газу до Польщі та Німеччини.

Financial Times не зазначило, про які трубопроводи йде мова. Ймовірно, серед переліку нафтопровід “Дружба”.

Анонімні джерела видання пояснили, що санкції необхідні, аби “переконатися, що партнери не змінять свою думку у майбутньому”. Також видання ознайомилося з проєктом резолюції країн G7. У документі йдеться про подальше скорочення використання російських енергоносіїв, зокрема запобігаючи “повторному відкриттю шляхів, раніше закритих внаслідок використання енергії Росією як зброї”.

Ймовірно, санкції не покажуть швидкі результати, але у Брюсселі налаштовані рішуче. З початку російського вторгнення в Україну частка газу з РФ в європейському імпорті впала з понад 40% до 10%.