Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні у нас — санкційний день. Затверджено п’ять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах”, — сказав Зеленський.

Так, указами президента ввели в дію рішення РНБО про санкції проти російської військової промисловості та щодо осіб, які допомагали РФ здійснювати контроль над металургійним комбінатом “Запоріжсталь”.

“Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов’язаних із Росією стають мішенню глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично продукує цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології до рук терористів, — щоб усі вони були розчавлені світом”, — наголосив Зеленський.

Згідно з указом №276\1023, санкції застосували проти 293 підприємств. Серед них, машинобудівні підприємства Білорусі, російські підприємства легкої промисловості, зокрема низка швейних і взуттєвих фабрик, приладобудівні заводи та компанії у сфері електроніки.

Крім того, у переліку підсанкційних — 32 фізичні особи.

Указом №277\1023 запровадили санкції на 176 фізичних і 200 юридичних осіб.

Згодом Зеленський також оголосив про ще один санкційний пакет: “Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об’єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства”, — зауважив він у своєму дописі в Telegram.

Санкції запровадили й щодо компаній, пов’язаних з державним зрадником Віктором Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють активами на території України.