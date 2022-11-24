Про це повідомило Politico.

Представники ЄС зустрілися в Брюсселі на Енергетичну раду.

Чотири дипломати країн ЄС зазначили, що міністрам вдалося досягти неофіційної згоди щодо менш суперечливих елементів пакету Комісії стосовно енергетичної кризи.

Утім, політики не погодили подальші дії стосовно так званого механізму ринкової корекції. Найбільше виступають проти пропозиції Комісії Бельгії, Іспанії, Італії, Польщі та Греції, як зазначили два дипломати. Представники країн дали чітко зрозуміти, що вони офіційно не ухвалять ширший пакет санкцій, поки не розв’яжуть питання встановлення ліміту ціни на газ.

Для вирішення ситуації знадобиться ще одна надзвичайна Енергетична рада. Три дипломати зазначили, що її буде призначено на 13 грудня. Надалі зустріч дозволить підписати будь-яку угоду, коли зберуться лідери ЄС 15 і 16 грудня.

Скептично налаштовані країни вважають, що пропозиція ризикує підірвати фінансову стабільність блоку. Держави, які виступають “за”, кажуть, що обмеження були розроблені у такий спосіб, щоб ніколи не використовуватися.

Також глави МЗС неофіційно погодили плани Комісії. Він стосується прискорення затвердження проєктів відновлюваної енергетики та пакету солідарності щодо енергетичної кризи. Він охоплює плани стосовно спільної закупівлі газу, заходи солідарності для забезпечення обміну поставками газу в межах ЄС та новий орієнтир цін на скраплений природний газ (СПГ).